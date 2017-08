Nadal: "Volver al número uno significa que se ha mantenido la ilusión"

23/08/2017 - 11:07

El tenista español Rafa Nadal ha explicado que volver al número uno mundial "significa que se ha mantenido la ilusión" tanto en él como en el resto de su equipo, añadiendo que es especial retornar a la cima sobre todo por las "lesiones y momentos un poquito menos buenos" que ha atravesado durante los tres últimos años.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Volver al número uno es algo bonito por la diferencia de años que hay desde la primera vez que fui número en 2008 hasta ahora, que han pasado prácticamente nueve años. También por todo lo que ha pasado en los tres últimos años desde la última vez que fui número uno como lesiones y momentos un poquito menos buenos", explicó Nadal en declaraciones facilitadas por el Grupo Cosentino, después de visitar el 'showroom' que la marca tiene en Manhattan.

El balear añadió que "volver a esta posición significa que se ha mantenido la ilusión y la pasión" por su profesión. "No solo la he mantenido yo, también todo mi equipo, sin ellos todo sería casi imposible. Me siento feliz y agradecido", reconoció.

En cuanto a sus objetivos en lo que resta de temporada, apuntó que tiene "la ilusión de continuar con la dinámica positiva de este año". "Creo que he conseguido cosas complicadas este año, dar la vuelta a una situación que no era fácil después de una lesión importante los últimos seis meses del año pasado", recordó.

En este sentido, Nadal no ocultó que "evidentemente ganar el décimo Roland Garros fue una de las cosas más bonitas" de toda su carrera deportiva. "Ahora aquí estamos para competir en el US Open y espero estar preparado porque es un torneo que me ha mucha ilusión", dijo antes de afrontar el cuarto 'Grand Slam' de la temporada.