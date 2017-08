McEnroe pide a la ATP que revise el calendario por la acumulación de lesiones en los tenistas

25/08/2017 - 11:06

El extenista estadounidense John McEnroe ha pedido a la ATP que revise el calendario de partidos después de que el canadiense Milos Raonic se haya unido a la lista de jugadores lesionados de cara al US Open Estados Unidos, una lista que en la que ya figuraban Novak Djokovic, Andy Murray o Stan Wawrinka.

NUEVA YORK, 25 (Reuters/EP)

"Han trabajado durante años para reducirlo ahora a nueve o diez meses. Quizá deberían fijarse en eso para hacer algo. A veces es impredecible, pero creo que el desgaste está ahí, porque la bola se golpea más fuerte así que tienen que reaccionar más rápido. Es por esto por lo que está habiendo muchas lesiones", dijo McEnroe a ESPN.

El siete veces campeón de 'Grand Slam' afirmó que los jugadores son más propensos a las lesiones, de ahí que se deba aligerar la carga. "Pero seamos realistas, ha habido lesiones durante mucho tiempo. Esto no es nada nuevo. Ellos van a seguir mirándolo. Debemos seguir tratando de encontrar formas de obtener el máximo de todos los jugadores", añadió.

En el caso del suizo Roger Federer y del español Rafa Nadal, ambos tuvieron que decir no al final de la temporada pasada por diferentes lesiones. Federer decidió no jugar en Cincinnati la pasada semana por molestias en la espalda, mientras que el actual número dos, Andy Murray, volverá en el US Open después de superar una lesión que le ha mantenido fuera de las pistas desde junio.