Andy Murray no reaparecerá en el Abierto de Estados Unidos por sus problemas de cadera

26/08/2017 - 21:46

El tenista escocés Andy Murray, número dos del mundo, no reaparecerá en el Abierto de Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada que comienza este lunes en Nueva York, debido a que aún no se ha recuperado de las molestias en la cadera que arrastra en las últimas semanas.

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 26 (Reuters/EP)

El escocés no había podido disputar por estas molestias los torneos de Montreal y Cincinnati para afrontar el US Open, con lo que cedió el primer puesto de la ATP en favor del español Rafa Nadal. En Flushing Meadows ganó en la edición de 2012 y defendía los puntos de los cuartos de final del año pasado.

"Llevo arrastrando los problemas en la cadera desde París. He hecho todo lo posible para estar aquí. He descansado y he hecho rehabilitación. No me molestaba estos últimos días, pero intentar ganar aquí podría causarme mucho dolor. Al fin y al cabo, aquí no he venido a otra cosa que no sea ganar", comentó en rueda de prensa.

Murray señaló que esas molestias no le molestaba demasiado al entrenarse y confiaba que con dos semanas de descanso desaparecieran. "Pero, por desgracia, no ha sido el caso. Decidiré en los próximos días si juego en lo que resta de temporada. Echo de menos la competición, quiero volver lo antes posible, pero es muy importante que mi equipo y yo tomemos la decisión correcta", concluyó.

El británico, que no compite desde el torneo de Wimbledon, se une así a la lista de jugadores del 'top ten' que causarán baja en el US Open, junto a Novak Djokovic, Stan Wawrinka y Kei Nishikori.