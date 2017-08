Muguruza arrolla en su debut en el US Open, triunfo de Carreño y derrotas de Ferrer y Almagro

28/08/2017 - 22:10

La tenista española Garbiñe Muguruza, tercera cabeza de serie, se clasificó este lunes para la segunda ronda del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, tras doblegar a la estadounidense Varvara Lepchenko (6-0 y 6-3), mientras que David Ferrer y Nicolás Almagro cayeron y Pablo Carreño avanzó en el cuadro masculino.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Fue un plácido debut para la jugadora de origen venezolano, que se resolvió en poco más de una hora y donde volvió a demostrar el gran momento de forma que atraviesa sobre pista dura tras su reciente victoria en Cincinnati. Un importante empujón para atacar en tierras americanas el número 1 del ránking ATP, actualmente en poder de Karolina Pliskova.

No tuvo rival la número 3 del mundo en la pista central de Flushing Meadows, resarciéndose en un torneo neoyorquino que no se le ha dado muy bien hasta el momento, quedándose a las puertas de la tercera ronda en los dos últimos años (2015 y 2016). Buscará ponerle remedio, por tanto, en esta edición camino al tercer 'Grand Slam' de su carrera.

Tras el triunfo cosechado en Roland Garros en 2016 y este año en Wimbledon, la caraqueña hizo gala de su buen momento, derrochando un gran nivel y jugando con una confianza absoluta. Ante Lepchenko, quien la había derrotado en el último precedente en Brisbane, Muguruza comenzó firmando un primer set inmaculado (6-0) basado en un servicio tremendamente sólido.

Pese a la leve reacción de la jugadora local, número 64 del mundo, Muguruza rompió su saque en el sexto juego (aunque luego cedió el suyo) y lo culminó en el octavo (3-6) para sacar su billete a la segunda ronda, donde se enfrentará a la china Ying-Ying Duan, que venció también en dos sets a la estadounidense Claire Liu.

"Tomo cada partido como una final. Nunca había ganado en la pista Arthur Ashe, y ahora puedo decir que por fin lo he hecho. Estaba controlando con mucha solvencia el primer set y esperaba que, en algún momento me remontase, pero no ha sido así", se felicitó la española, en declaraciones a Eurosport recogidas por Europa Press, tras su debut triunfal.

Por su parte, también consiguió clasificarse para la segunda ronda Pablo Carreño, que solventó sin problemas su compromiso ante el local Evan King, por 6-3, 6-2 y 7-6 (7-5). Tan solo plantó cara el estadounidense, que llegaba desde la fase previa, en un tercer set que levantó el asturiano en el 'tie-break' para citarse ahora con el británico Cameron Norrie en la siguiente ronda.

Menos suerte tuvo Nicolás Almagro, que se despidió del certamen neoyorquino tras una sufrida derrota ante el californiano Steve Johnson después de un duelo de más de dos horas en el que acabó sucumbiendo en tres mangas (y dos tie-break) a favor del número 46 mundial por 6-4, 7-6(7-2) y 7-6(7-5). De esta forma, el murciano se convirtió este lunes en el primer tenista español eliminado de la 'Armada'.

Un camino que también siguió sorprendentemente horas después David Ferrer, quien cedió en un exigente encuentro ante el kajazo Mijaíl Kukushkin (4-6, 6-3, 6-2 y 6-1). El de Jávea, que recuperó sensaciones coronándose en Bastad 636 días después de su último título, se impuso bien en la primera manga, pero bajó demasiado su nivel en las tres siguientes para acabar cediendo ante el 'qualy' y siendo eliminado.