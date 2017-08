Nadal sólo sufre en el primer set ante Lajovic en un debut en el US Open marcado por la lluvia

La primera manga ante el serbio se tuvo que resolver en el tie-break

El duelo se jugó bajo techo por las fuertes lluvias en Nueva York

Nadal celebra su triunfo ante Lajovic en el primer triunfo del US Open. Imagen: Reuters

El tenista español Rafa Nadal, cabeza de serie número uno, se clasificó de forma solvente para la segunda ronda del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada que se disputa hasta el 10 de septiembre en Nueva York, tras derrotar por 7-6 (6), 6-2 y 6-2, en 2 horas y 16 minutos, al serbio Dusan Lajovic en una segunda jornada matinal en la que apenas se jugó por la lluvia.

El agua caída sobre el complejo de Flushing Meadow aplazó el resto de encuentros de jugadores de la 'Armada', los de Roberto Bautista, Feliciano López y Fernando Verdasco, y suspendió el de Adrián Menéndez. De los españoles, sólo pudo completarse el partido de Rafa Nadal en la pista central cubierta Artur Ashe.

Tras un primer set en el que no exhibió su mejor juego, pero que se apuntó en el desempate, el tenista balear engrasó sus golpes ganadores y la eficacia de su primer servicio para alcanzar la segunda ronda, en la que se enfrentará al ganador del cruce entre el japonés Taro Daniel y el estadounidense 'invitado' Tommy Paul.

Diez días después de su última derrota ante Nick Kyrgios en los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati, el de Manacor volvía a las pistas de Flushing Meadows como primer cabeza de serie del torneo americano y estrenando el flamante número 1 del ránking ATP. Un debut disputado en la Arthur Ashe -gracias a su techo retráctil- durante una jornada que interrumpió la lluvia a media tarde.

Tras firmar una impresionante primera parte de la temporada en la que conquistó cuatro títulos, todos sobre tierra batida (Roland Garros, Masters 1000 de Madrid y Montecarlo y ATP 500 de Barcelona), Nadal acusó el cansancio en la hierba, sucumbiendo en octavos de Wimbledon y Montreal. Sin embargo, las numerosas ausencias de favoritos le han dado alas para buscar su tercera corona neoyorquina tras la de 2010 y 2013.

Pese a que el estreno del mallorquín en el US Open se preveía como un duelo teóricamente sencillo ante el serbio Dusan Lajovic, número 85 del mundo al que arrolló en su único enfrentamiento anterior en Roland Garros 2014, la primera manga demostró que no iba a ser ni mucho menos un camino de rosas. Rafa se encontró a un rival que, lejos de asustarse tras un primer juego en blanco, mantuvo su servicio y sorprendió con un 'break' a las primeras de cambio.

Un ligero contratiempo que se agravó para el manacorí, demasiado impreciso en una primera manga al que entró muy frío y ante un inspirado rival (3-5). No obstante, al borde del precipicio, Nadal supo rehacerse para remontar y situarse por delante en el marcador tras romper el saque de Lajovic. Un golpe de autoridad que le entonó para terminar llevándose el primer set en un disputado 'tie-break'.

Diferente fue el Nadal de la segunda manga, en la que dos 'breaks' casi consecutivos le adelantaron 3-0 frente a un abatido rival, que acusó haber cedido el parcial inicial en el que desplegó todo su tenis y energía. Pese a la ruptura del serbio en el cuarto juego (3-1) en el que se jugó todos sus golpes, Nadal le desgastó con sus 'derechas' a las líneas y se impuso por 6-2 en apenas 35 minutos.

Algo parecido sucedió en el tercer set, en el que el número uno del mundo salvo un 15-40 que hubiera supuesto el 2-2. No fue así y con 4-1 a favor y el mismo juego profundo de la manga precedente, Nadal ya no tuvo problemas para asegurarse en su primera pelota de partido su presencia en la siguiente ronda en este lluvioso US Open.

En cambio, los partidos de Roberto Bautista frente al italiano Andreas Seppi, de Feliciano López ante el ruso Andrey Kuznetsov y el de Fernando Verdasco con el canadiense Vasek Pospisil no se pudieron jugar. Adrián Menéndez iba ganando al estadounidense Patrick Kypson por 6-4 y 4-3 cuando se interrumpió por el agua.