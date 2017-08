La pista techada, el enemigo imprevisto de Rafa Nadal en el US Open

"El ruido hoy era increíble, cuesta mucho oír la pelota", se quejó

"No ha sido mi mejor partido, pero saco conclusiones positivas"

Nadal saca bajo el techo de la pista central del US Open. Imagen: Reuters

El tenista español Rafa Nadal, cabeza de serie número uno, confesó que no ha hecho su "mejor partido" después de derrotar en tres sets al serbio Dusan Lajovic en la primera ronda del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada que se disputa hasta el 10 de septiembre en Nueva York, pero que saca conclusiones "positivas".

"No ha sido el mejor comienzo. Él ha cometido pocos errores y la sensación de jugar en una pista cubierta es muy diferente. Había entrenado en pista cubierta, pero el ruido era increíble, cuesta mucho oír la pelota", manifestó Rafa Nadal en declaraciones a Eurosport.

Después de ceder su servicio, Nadal pudo igualar el primer set en el tramo final para forzar el juego de desempate. "Me ha costado hacer el break. No ha sido el mejor partido, demasiadas veces él ha llevado la iniciativa. Me he entrenado bien pero llegas nervioso, pero intento ser positivo con lo que se ha hecho", añadió.

La clave para lograr la victoria fue, según el balear, anotarse el 'tie-break' inicial. "Cuando ganas el primer set en el 'tie-break' supongo que es complicado para el rival. En el inicio del segundo tenía que dar un paso adelante. Cuando me he ido con dos sets al otro se le hace una montaña", resumió.

Nadal expresó cómo era la sensación de jugar en pista cubierta en la Artur Ashe debido a la lluvia. "Es un poco más rápido, lo que cambia es la sensación de ruido. Es de las más ruidosas en las que he jugado en mi vida. Con el techo cubierto todo se queda dentro. El público americano transmite su energía, pero no es como en Wimbledon o Roland Garros, en los que están más callados entre punto y punto", comparó.