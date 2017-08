Federer sufre su pase a segunda ronda en el US Open ante el estadounidense Tiafoe

30/08/2017 - 10:07

El tenista suizo Roger Federer, tercer cabeza de serie, logró una sufrida clasificación para la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada que se disputa hasta el 10 de septiembre en Nueva York, tras derrotar en cinco sets (4-6, 6-2, 6-1, 1-6 y 6-4) al estadounidense Frances Tiafoe.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

En su regreso al US Open después de perderse por lesión la edición de 2016, Roger Federer no se sintió cómodo en su debut bajo el techo retráctil de la pista Arthur Ashe, la misma en la que había ganado horas antes Rafa Nadal, que fue desplegado por la lluvia que aplazó gran parte de la segunda jornada del torneo.

El joven, de 19 años, Frances Tiafoe llevó al exnúmero uno del mundo al límite como meses atrás en Miami. "Me costó desde el principio y creo que Frances conectó bien. A veces perdí el equilibrio, mi ojo no funcionaba, estaba midiendo mal la distancia. Estaba siendo demasiado cauteloso con mis movimientos. Debido a la preparación, que no fue la que esperaba desde Montreal, no fue lo mejor de mi parte. Tuve muchos altibajos", dijo el cinco veces ganador del torneo.

Tras sorprender al suizo en el primer parcial (4-6), Federer se apuntó las dos siguientes mangas (6-2, 6-1) en apenas una hora exhibiendo su mejor tenis. En cambio, el local Tiafoe obligó a su rival a disputar su segundo partido -junto al de 2000 contra Wessels- a cinco sets en una primera ronda del abierto estadounidense.

Tiafoe cometió ocho errores no forzados menos que su rival (5 contra 13) y pudo dar la sorpresa de convertirse en el primer jugador desde el peruano Luis Horna, en Roland Garros 2003, en eliminar a Federer en una primera ronda de un Grand Slam.

No fue así y Federer hizo un 'break' en el cuarto juego que le puso en ventaja de 5-3 hasta acabar con la resistencia de su joven rival en 2 horas y 40 minutos. "En estos partidos al mejor de cinco sets tienes muchas vidas", apuntó el helvético, que se enfrentará al vencedor del partido entre el esloveno Blaz Kavcic y el ruso Mikhail Youzhny.

Federer sumó 79 victorias en el US Open, igualando a Agassi en el segundo lugar en la clasificación de más triunfos en el torneo que lidera Jimmy Connors, con 98. Además, se convirtió en el primer jugador en llegar a 100 victorias de 'Grand Slam' con 30 o más años.