La final de la Davis, "un premio y un sueño" para Granollers

Barcelona, 12 nov (EFE).- El tenista catalán Marcel Granollers, sustituto de Rafa Nadal en el equipo español que jugará la final de la Copa Davis ante Argentina en Mar del Plata a partir del próximo 21 de noviembre, aseguró hoy que su presencia en la final es un "premio" a su mejor temporada como profesional que le sirve para cumplir "un sueño" que ni siquiera imaginaba y que "pocos consiguen".

Granollers (Barcelona, 12-4-86), número 56 del mundo, ya participó como suplente en la eliminatoria de primera ronda entre España y Bielorrusia de hace dos temporadas, pero nunca ha participado con el equipo español en un partido de la Davis.

"Acabar el año así es un premio a la que ha sido, de momento, mi mejor temporada. Es un sueño que ni siquiera me imaginaba porque había cuatro o cinco candidatos más para suplir la ausencia de Nadal", explicó Granollers.

Especialista en tierra, "aunque no me ha ido mal en los últimos torneos indoor", Granollers tiene en el saque una de sus mejores armas. Su altura, 1,90, le permite exprimir las voleas y se desenvuelve con soltura en el juego de dobles. "Me ha ido bien y disfruto bastante con el dobles", indicó. Aunque su pareja habitual es Santi Ventura, que ocupará la quinta plaza en el equipo español, Granollers ya ha jugado dobles con Feliciano López y David Ferrer, integrantes del equipo español.

Gracias a la afición de su familia por la raqueta, Granollers comenzó a practicar el tenis a los diez años en la escuela que Andrés Gimeno tiene en Castelldefels. Su buen rendimiento llamó la atención de la Federación Catalana, que le ofreció apoyo económico. "Empezar a jugar al tenis cuesta dinero y si te ayudan, todo es mucho más fácil".

Este año ganó su primer torneo ATP, en Houston ante James Blake, y hace dos semanas cambió de entrenador para ponerse a las órdenes de David de Miguel. "Antes compartía entrenador y creo que este paso puede ser muy positivo", comentó.

Su nuevo entrenador le acompañará a Mar del Plata, en una experiencia que le servirá para "aprender muchísimo" y para vivir "una sensación única, la de representar a toda España". Granollers prometió invitar a sus padres, Montse y Xavier, a viajar a Argentina. "Si quieren ir, están invitados", comentó.

"Será una eliminatoria dura porque Argentina tiene un equipo muy completo", pronosticó, "pero vamos con toda la ilusión del mundo y muy confiados en nuestras posibilidades". Su apuesta es clara, "que gane España, da igual cómo".