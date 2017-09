Carreño: "No soy un fuera de serie, no soy un súper crack, he trabajado mucho para estar aquí"

4/09/2017 - 10:35

El tenista español Pablo Carreño ha aclarado que no es "un fuera de serie ni un súper crack" por haber alcanzado los cuartos de final del último Grand Slam de la temporada, el US Open, ya que ha asegurado que ha trabajado mucho "para estar aquí" y donde ahora le toca enfrentarse al argentino Diego Schwartzman.

"La experiencia de Roland Garros es muy importante. Muchas veces no he ganado partidos por no tener esa experiencia. No soy un fuera de serie, no soy un súper crack. He trabajado mucho para estar aquí", dijo ante los medios tras ganar al canadiense Denis Shapovalov.

El asturiano consiguió la victoria en dos horas y 54 minutos y en tres sets, lo que le dio paso a conseguir jugar unos cuartos de final de Grand Slam por segunda vez en esta temporada, y es que ya los alcanzó en Roland Garros. En Wimbledon no pudo jugar por un lesión abdominal. "No es fácil llegar a cuartos de final de un Grand Slam y en los dos últimos que he jugado lo he conseguido", añadió.

"Hay momentos en los que me cuesta atreverme y ser valiente, pero la experiencia de Roland Garros me ha servido por ejemplo para jugar los 'tie-breaks' como hoy", aseguró al hacer referencia a su juego y a todo lo que ha conseguido durante la presente temporada.