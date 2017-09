Rafa Nadal pasa a cuartos de final del US Open tras desarbolar a Dolgopolov

El español vuelve a su mejor versión ante el tenista ucraniano

Rafa Nadal, en el partido ante Dolgopolov. Imagen: Reuters.

El tenista español Rafa Nadal apenas tuvo problemas para clasificarse para los cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, tras derrotar este lunes al ucraniano Alexandr Dolgopolov en tres sets por 6-2, 6-4, 6-1.

El balear aparcó por un día algunas de las dudas que había dejado en sus tres choques anteriores, sobre todo en los dos últimos, y aceleró para situarse entre los ocho mejores del 'grande' neoyorquino, algo que no lograba desde el año 2013 cuando conquistó el torneo por segunda ocasión en su carrera.

Jugando de nuevo por la tarde y bajo el sol reinante en la Arthur Ashe, el número uno del mundo no invirtió ni siquiera dos horas para deshacerse de un Dolgopolov, siempre imprevisible, capaz de lo mejor y de lo peor, y que ya había ganado en dos ocasiones en su carrera al español.

Pero Nadal no dio excesivo margen al ucraniano y le desarboló ofreciendo cierta mejoría en su tenis, reduciendo sus errores no forzados a sus niveles más habituales con sólo 11. El 'drive' funcionó mejor que anteriormente y el resto lo hizo la solidez al servicio y los errores no forzados de su oponente, que sólo plantó cara en el segundo parcial.

El tenista balear salió desde el principio muy 'enchufado' y pronto consiguió el 'break' que le permitió jugar con más tranquilidad. De todos modos, también tuvo que salvar momentos delicados en el sexto juego, donde el ucraniano tuvo la mejor opción para reequilibrar las cosas.

Nadal no ofreció más resquicios y con otra rotura sentenció un primer parcial que dio a uno segundo mucho más igualado, sobre todo por la mejoría de Dolgopolov, que empezó a conectar más ganadores, sobre todo con su revés.

Así, consiguió mantener la igualdad, aunque el doble campeón en Nueva York empezó a tener mucha firmeza en su servicio, sin apuros y cediendo pocos puntos. De este modo, supo esperar a que llegase a su oportunidad al resto, que apareció en el momento adecuado. En el noveno juego, con 4-4 y 30-0 abajo, apretó con su 'drive' y el resto lo hizo su rival para encadenar errores y perder un juego clave, que le costó la manga.

Entonces, Dolgopolov ya no tuvo ningún amago de reacción, más cuando concedió su primer saque del tercer parcial. Nadal no lo desaprovechó y encadenó un parcial de 4-0 para cerrar por la vía libre su pase a cuartos donde jugará contra el ruso Andrey Rublev.