Nadal: "Cada día que pasa estoy jugando un poco mejor"

4/09/2017 - 23:38

El tenista español Rafa Nadal consideró "un gran resultado" clasificarse este lunes para los cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos y reconoció que cada día que pasa está jugando "un poco mejor".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Estar en cuartos es un gran resultado para mí. He jugado muy sólido. No he cometido muchos errores y Alexandr es muy impredecible y ha combinado muchos golpes buenos con errores por lo que he tratado de mantenerme concentrado", señaló Nadal en declaraciones recogidas por la web de la ATP.

El número uno del mundo cree que sintió "más clama en la pista" que en sus tres días anteriores. "Es verdad que pude hacer el 'break' muy pronto, pero es verdad que me noté más cómodo desde el principio", añadió.

"Lo más importante es la cantidad de veces que tuve el control del tiempo del punto. No hubo muchas bolas que me sorprendieran, no golpeé muchas demasiado pronto o más tarde de lo que pensaba, que fue algo que me pasó en los primeros días", prosiguió el manacorí.

Esta mejoría dejó satisfecho al español. "Son muy buenas noticias porque cuando eso sucede es, por supuesto, un paso adelante para mí y hoy tuve otro, estoy jugando un poco mejor cada día", admitió el tenista balear. "Ahora tengo a Rublev, otro duro rival, y necesito continuar jugando bien", sentenció de cara a su próximo oponente.