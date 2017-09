Federer y Del Potro chocarán en cuartos tras superar a Kohlschreiber y Thiem

5/09/2017 - 10:27

Dos antiguos campeones del US Open como Roger Federer y Juan Martín del Potro protagonizarán el choque estrella en cuartos de final del último 'Grand Slam' de la temporada después de imponerse al alemán Philipp Kohlschreiber y al austriaco Dominic Thiem, respectivamente.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Federer, pentacampeón del torneo estadounidense, olvidó sus problemas de las primeras rondas y, después de deshacerse por la vía rápida de Feliciano López, también eliminó con mucha autoridad a Kohlschreiber (6-4, 6-2, 7-5), que se había plantado en octavos como 33º cabeza de serie del torneo.

El suizo, autor de 11 'aces' y 39 golpes ganadores, fue claramente superior a su rival y se apuntó la victoria en apenas una hora y 49 minutos. Su dominio con el servicio fue tan apabullante que su adversario no tuvo ni una bola de 'break' en toda la noche y que encajó su duodécima derrota ante el de Basilea en otros tantos partidos.

Mucho más épico fue el pase de Juan Martín del Potro, que llegó a perder por 2-0 en sets y salvó dos bolas de partido en la cuarta manga para firmar una espectacular remontada ante Thiem, sexto cabeza de serie.

El argentino, ganador del US Open en 2009, logró llevarse la victoria pese a cometer 59 errores no forzados -por 31 golpes ganadores- y ahora buscará las semifinales contra Federer, al que no gana desde 2013 y con el que tiene un balance desfavorable de 16-5 en el circuito ATP. La última vez que se vieron las caras en Nueva York fue precisamente en aquella final de hace ocho años.

--RESULTADOS.

-Octavos de final.

Roger Federer (SUI/N.3) a Philipp Kohlschreiber (ALE/N.33) 6-4, 6-2, 7-5.

Andrey Rublev (RUS) a David Goffin (BEL/N.9) 7-5, 7-6(5), 6-3.

RAFA NADAL (ESP/N.1) a Alexandr Dolgopolov (UKR) 6-2, 6-4, 6-1.

Juan Martín del Potro (ARG/N.24) a Dominic Thiem (AUT/N.6) 1-6, 2-6, 6-1, 7-6(1), 6-4.