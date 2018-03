Granollers, sobre su convocatoria: "Para mí es como un sueño"

12/11/2008 - 17:38

El tenista Marcel Granollers entró ayer en la lista de convocados del capitán del combinado español, Emilio Sánchez Vicario, para disputar la final de Copa Davis entre Argentina y España, y aseguró hoy tras conocer la noticia que "es como un sueño" para él poder estar en Mar del Plata en sustitución del lesionado Rafa Nadal.

Granollers, que acudirá como cuarto jugador y podría tener opciones de disputar algún encuentro, comentó al respecto de su convocatoria que acude "con muchísima ilusión". "Para mí es como un sueño, porque no me lo imaginaba, estar en la final. Estoy muy contento. Ahora mismo no estoy nervioso", aseguró.

"Me veo con muchísima ilusión y con muchas ganas para darlo todo, pero es el capitán quien ha de decidir el mejor equipo para nosotros", comentó acerca de si ya había podido hablar con Sánchez Vicario de su papel en el equipo. "El doble siempre me ha gustado jugarlo y creo que los resultados me han ido bien normalmente y disfruto bastante en los dobles", añadió.

Granollers, que ocupa el puesto 56 del ranking ATP, conquistó a principios de año el primer título profesional de su carrera al superar en la final de Houston, sobre tierra batida, al estadounidense James Blake. Además, llegó a cuartos de final en Acapulco, Varsovia y Amersfoort.

Afirma ser un especialista en tierra pero su potente saque, que califica como su "mejor arma", le ayudará sin duda en la pista escogida por Argentina para disputar la final, sintética y muy rápida. Para el catalán, ganar en Houston fue "un antes y un después". "Ganar un torneo ATP te da confianza a la hora de afrontar otros torneos. Creo que hubo un antes y un después", aseguró.

En cuanto a su convocatoria, confirmó haber recibido la llamada del seleccionador ayer mismo por la mañana en la que le comunicó que era el cuarto jugador, pues Granollers ya iba a ir a Argentina como 'sparring', lugar que ocupará ahora Santi Ventura, su habitual pareja de dobles. "Estoy muy contento de que Santi Ventura pueda venir porque es un gran amigo y compañero. Tenemos amistad y nos gusta jugar juntos en dobles", comentó.

"Había otros candidatos, me enteré por la prensa. Emilio se decidió por mí y le estoy muy agradecido", reiteró. Además, recordó que hace dos años ya acudió a una convocatoria de Davis, en aquel caso como 'sparring'. "Hace dos años estuve en Bielorrusia como 'sparring'. Conviví con el equipo, fue una experiencia muy buena. Estar con jugadores tan buenos, pues uno siempre aprende cosas. Se nota que todos están con muchas ganas de representar a nuestro país y de hacerlo lo mejor posible", aseguró.

Para el catalán, acabar de esta manera la temporada "es un premio" que corrobora la que, según él, ha sido su mejor campaña. "Acabar así el año, con esta convocatoria, pues es un premio que corrobora la mejor temporada hasta ahora de mi vida. Espero que los próximos años pueda hacerlo igual o mejor", manifestó.

"LA FINAL VA A SER MUY DURA"

En cuanto a la final, que calificó de "muy dura", destacó del combinado argentino que es "muy completo". "Va a ser muy dura, porque tienen un equipo muy completo y con dos jugadores en muy buena forma. Hay que confiar en nuestro equipo, porque vamos con muchas ganas de jugar esta final", confirmó.

Además, aseguró que va con la intención de aprender de los compañeros y de su primera convocatoria. "Aprenderé mucho por ser mi primera convocatoria y una final. Una experiencia buenísima y espero estar tranquilo y dar lo máximo de mí, y aprender", reiteró Granollers.

Sobre sus compañeros, precisamente, aseguró que ha podido hablar con ellos y que "están encantados y muy contentos". De la ausencia de Rada Nadal, lamentó su baja por ser el número uno, pero no se ve como su sustituto. "Está claro que si estuviera bien, el número uno es él. Ahora está de baja, Emilio ha confiado en mí y me siento un jugador más del equipo", valoró.

Sobre Feliciano López y David Ferrer, con quienes ha jugado en alguna ocasión, no quiso mojarse y predecir quién iba a jugar individual o dobles. "Con 'Feli' y con David he jugado alguna vez. Pero es una decisión de Emilio. Tenemos que ir a dar el máximo y que él decida qué es mejor", indicó.

Para acabar, el número 56 del mundo dio su pronóstico para la final de la Copa Davis. "Espero que gane España. Da igual como sea, por 4-1, 3-2... da igual, pero que gane", concluyó.