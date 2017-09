Carreño: "Jugar unas semifinales de 'Grand Slam' es un sueño"

El tenista español Pablo Carreño confesó que "jugar unas semifinales de 'Grand Slam' es algo con lo que siempre ha soñado", tras su victoria en cuartos de final ante Diego Schwartzman, al que felicitó por su gran actuación en el torneo neoyorquino.

"Ha sido algo muy especial jugar contra Diego en la Arthur Ashe. Es un muy buen amigo, y tiene que estar muy contento con su actuación en el torneo", declaró el gijonés en la rueda de prensa posterior al partido.

Carreño, que con esta victoria acaricia el 'top ten' mundial, afirmó que "su juego se adapta muy bien a las pistas duras" y que el punto de inflexión estuvo en el segundo parcial. "Creo que estoy siendo sólido, sin cometer demasiados fallos. La clave estuvo en las tres bolas de 'break' que salvé en el 4-3 del segundo set", comentó el actual número 19 mundial.

De cara a las semifinales del viernes, el asturiano no tiene preferencias. "Nunca he jugado contra Querrey, pero le he visto y sé que está haciendo una gran temporada. Contra Anderson perdí en Montreal, por lo que también sería un partido muy complicado", concluyó el número tres español.