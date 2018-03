Federer: 'Sin Nadal, lo veo 65-35 para Argentina'

Agencias 12/11/2008 - 18:33 Comentarios

El tenista suizo Roger Federer opinó sobre la final de la Copa Davis que "siempre pensé que sería 50-50, quizá un poco más para Argentina cuando Rafa Nadal todavía iba a jugar; ahora que no juega, obviamente lo veo más como un 65-35". "Pero de todas formas, nunca se sabe, yo todavía creo que Argentina probablemente va a ganar", concluyó.

"Siempre estás preparado para noticias como esta, con los suplentes alrededor por los vestuarios y en todas partes, pero me enteré después del calentamiento", explicó, por lo que tuvo muy poco tiempo para hacerse a la idea. "Creo que quizá era más fácil jugar contra Andy, obviamente, que contra Radek, que jugaba por primera vez en un Másters", añadió.

Necesita vencer a Murray

Federer, que perdió su primer partido contra el francés Gilles Simon, necesita ahora vencer al escocés Andy Murray, ya clasificado, para estar en las semifinales. "Si gano, paso, es una situación muy parecida a la del año pasado, excepto que el año pasado pasé antes del último partido", puntualizó.

Respecto a las declaraciones de Murray, que señaló que ha vencido tres veces a Federer y quiere que esta sea la cuarta, el suizo aseguró que "sería estúpido si dijera otra cosa". El número dos del mundo explicó que "estoy deseando que llegue el partido, debería ser interesante, él es un jugador excelente y ha tenido un gran final de temporada".

El suizo no está al 100%

El número 2 del mundo también comentó que "empecé a sentirme muy mal después del partido con Simon y poco antes de irme a la cama; me levanté y me sentía fatal" por lo que "no pude ni entrenar, no salí de la habitación, habría sido imposible jugar el martes", por sus molestias de estómago.

"Creo que he tenido suerte de que el partido estuviera programado tarde, y con que Andy se retirara también tuve un poco más de suerte, y entonces, Radek no jugó con sus propias raquetas y eso es un poco de suerte más", añadió.