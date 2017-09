Nadal fulmina a Rublev y llega lanzado a semifinales del US Open

El español solo concede cinco juegos y sigue en línea ascendente

Nadal, en el partido ante Rublev. Imagen: Reuters.

El tenista español Rafa Nadal despachó en tres sets (6-1, 6-2, 6-2) este miércoles al joven ruso Andrey Rublev para acceder a semifinales del US Open, cumpliendo con su parte del guion para ver un choque con Roger Federer por primer vez en Nueva York, quien tendrá que apear en el turno de noche a Juan Martín del Potro.

Nadal siguió con la línea ascendente en Flushing Meadows. Con su victoria en el inicio de la segunda semana ante Alexandr Dolgopolov, el balear terminó de encontrar su juego, en especial con su derecha, y ante Rublev no perdonó. El joven ídolo confeso del ganador de 15 'grandes' no calibró su potente golpeo y encadenó errores sin remedio, mientras su prestigioso rival crecía sin tregua.

Así, en apenas 20 minutos, el español se apuntó la primera manga y, pese a la tímida mejora del ruso, Nadal cedió solo cinco juegos y no se bajó del alto nivel con el que quiere ahora poner pies en la final de Nueva York cuatro años después. Para ello, en semifinales podría medirse con un Federer que, si no gana a Del Potro, cedería además en la carrera por el número uno del mundo.

Por primera vez en cuartos de final de un 'grande', el ruso de 19 años, pupilo del español Fernando Vicente, no cambió su estrategia agresiva. Sin embargo, su fuerte derecha no conectó ganadores sino errores con los que no ganó ninguno de sus saques en el primer set. Nadal, con un buen servicio y con las buenas sensaciones en su derecha, se puso 6-1 en 23 minutos.

El ruso comenzó a dejar sus golpes de calidad en el segundo set, pero ahí Nadal ya volaba. El de Manacor mantuvo un buen saque y buscó su derecha para seguir haciendo estragos en la confianza de Rublev. Rompió el español y esta vez no dio aire al ruso, salvando dos bolas de 'break' para romper de nuevo a continuación. Las repetidas miradas al banquillo desvelaban la pesadilla de Rublev.

El balear siguió a lo suyo y comenzó rompiendo en el tercer set. El principio del fin para el ruso, que en su ansiado enfrentamiento con Nadal no tuvo opciones de sacar el juego que le ha dado a conocer esta temporada. En un largo quinto juego, el español logró otro 'break' y después cerró su sólida victoria en apenas hora y media para avanzar lanzado a semifinales.

Después de 37 duelos Nadal-Federer, el cuadro apunta al ansiado clásico por primera vez en Flushing Meadows. Un duelo por el número uno que sólo puede evitar Del Potro. El argentino, campeón del Abierto americano en 2009, tratará de sacar la épica que le llevó a cuartos de final remontando a Dominic Thiem.