Federer: "Tenía la sensación de que iba a perder"

7/09/2017 - 11:05

El tenista suizo Roger Federer ha reconocido sus malas sensaciones durante el duelo ante Juan Martín del Potro, su verdugo en cuartos de final del US Open, y ha alabado al argentino por pelear "como un león" hasta ganar en cuatro sets.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Tenía la sensación de que iba a perder. No es que tuviera una mentalidad pesimista, sino que sabía que no estaba en una situación segura. Estaba dependiendo demasiado de mi oponente y no me gusta esa sensación. No tuve esa sensación en Wimbledon ni en el Abierto de Australia", lamentó Federer ante la prensa.

El suizo reconoció que, tras una derrota así, "solo se ven las cosas malas". "Debería doler y duele, es normal. Pero con la edad que tengo y con la temporada que estoy haciendo me resulta más sencillo asimilarlo, así que estaré bien rápidamente. He tenido un año maravilloso. No puedo ganarlo todo. A veces juegas contra rivales que son mejores que tú y Juan Martín peleó como un león", analizó.

En cuanto a su pelea con Rafa Nadal por la cima del ranking ATP, Federer lamentó su renuncia al Masters 1.000 de Cincinnati, donde habría "tenido la oportunidad de luchar por el número uno mundial".

"Pero es parte del proceso y estará bien sin el número uno. Tengo grandes objetivos para el resto del año y suelo jugar bien en los finales de temporada. Ahora solo necesito recuperarme, volver a los entrenamientos y acabar la temporada a buen nivel", se animó.