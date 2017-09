Nadal: "Después del primer set cambié mi estrategia y eso marcó la diferencia"

9/09/2017 - 10:54

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que su cambio de "estrategia" tras el primer set perdido marcó "la diferencia" en su partido ante el argentino Juan Martín del Potro, al que derrotó en cuatro sets (4-6, 6-0, 6-3, 6-2) para plantarse en la final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Después del primer set cambié un poco mi táctica y mi estrategia, y eso marcó la diferencia. No sentía mal la bola el primer set, pero estaba equivocado en la forma en la que estaba tratando de jugar. Empecé a entender un poco mejor lo que tenía que hacer para tratar de ser un poco más imprevisible", declaró en rueda de prensa.

Además, el balear, que luchará por su tercer título, resaltó el trabajo de Del Potro durante el torneo, y explicó que llegó "muchas veces" a las bolas "corriendo a su revés". "Es un día importante para mí. Ha sido una importante victoria contra un gran rival, que llegó a este partido con confianza después de derrotar a Roger o Dominic. Muchos de los partidos que jugó en este torneo han sido difíciles. Al mismo tiempo, creo que jugó un sólido partido", subrayó.

"No conozco las estadísticas, no las vi, pero no siento que haya cometido muchos errores después de ese primer set. Llegué a buenos 'winners', serví bien. En términos generales, he hecho un gran partido, estoy muy contento con mi forma de jugar", prosiguió.

Por otra parte, Nadal afirmó que se siente "bien y competitivo", y que eso es más importante que ganar. "Para mí lo que es más importante, más que ganar 'Grand Slams', es ser feliz; estoy contento si estoy sano y feliz, si me siento competitivo en la mayoría de las semanas, y eso es lo que pasó este año. Estoy muy contento por lo que pasó, por haber ganado en Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roland Garros. Estoy muy contento de estar en la final del US Open", manifestó.

Por último, el manacorí recalcó que el resultado de la final ante el sudafricano Kevin Anderson no definirá su temporada. "Por supuesto, ganar o perder esta final es un gran cambio, pero estoy muy feliz por todas las cosas que me pasan y voy a luchar para ganar otro título aquí. Aún así, será una gran temporada para mí", concluyó.