Del Potro: "Para jugar contra Nadal uno tiene que estar de diez en todos los aspectos, y no lo estuve"

9/09/2017 - 11:06

El tenista argentino Juan Martín del Potro ha asegurado que para jugar contra el español Rafa Nadal, que le derrotó en semifinales del US Open (4-6, 6-0, 6-3, 6-2), cualquier jugador tiene que estar de "10 puntos" y que él no lo ha estado, y ha alabado la capacidad del balear de "leer el juego" como nadie.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Para jugar contra Rafa uno tiene que estar de 10 puntos en todos los aspectos y yo claramente no lo estaba. Él hizo notar mi debilidad por el nivel que tuvo. Él era consciente de cómo me encontraba antes del partido y además de jugarme muy inteligente, físicamente me pasó por encima", declaró en rueda de prensa.

El tandilense, sin embargo, no restó méritos a la victoria del manacorí. "Todo ha sido mérito de él. Mejoró a partir del segundo set. Fue de menos a más. Yo no tuve el saque de otros partidos y él empezó a restar más atrás y le fue mejor. Rafa tiene la capacidad de leer el juego. Hay pocos jugadores que lo hagan y él es uno de ellos", subrayó.

Por ello, el argentino se mostró contento tras encadenar cinco triunfos por primera vez en 2017, venciendo a hombres como Roberto Bautista, Dominic Thiem o Roger Federer. "Me recargué de energía, que era lo que buscaba en este torneo más allá del resultado. Ahora tengo ilusión para terminar el año mucho mejor de lo que pintaba", explicó.

"Volví a jugar como el año pasado, hasta con el revés un poco mejor, y creo que son buenas señales para lo que viene y en comparación con lo que venía siendo mi año. Mis expectativas cambian un poco después de este torneo", añadió.