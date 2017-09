Carreño: "Salí valiente y convencido, pero en el tercer set pude haberme mantenido firme"

9/09/2017 - 11:17

El tenista español Pablo Carreño ha asegurado que puede sacar "cosas positivas" de su derrota en semifinales del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, ante el sudafricano Kevin Anderson (4-6, 7-5, 6-3, 6-4), y ha explicado que, aunque salió "valiente", en la doble falta del 6-5 con 30/30 pudo haberse mantenido más "firme".

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Tengo que sacar muchas cosas positivas, este torneo ha sido muy bueno para mí, con muchos partidos y puntos ganados. He tenido momentos de sufrimiento y alegría, del partido de hoy puedo aprender. Creo que he encarado bien el partido, salí valiente y convencido de mis posibilidades, quizás en el tercer set pude haberme mantenido firme y no bajar los brazos", declaró en rueda de prensa.

El número 19 del mundo, de 26 años, señaló el momento crítico del duelo. "La clave del partido estuvo en el 6-5 cuando hice la doble falta en el 30/30. Era un momento delicado, era muy importante llevarse ese segundo set porque hubiese marcado el partido. Pero jugó bien, me presionó bastante. Una doble falta al final se puede cometer, no es un fallo que tenga que recordarme toda la vida", afirmó.

"A partir de ahí, perdí el camino y él siguió concentrado, especialmente en el servicio. Me metió mucha presión, me sentí un poco inferior, dominado, luego conseguí igualar un poco el partido, pero ha sacado muy bien. Fue más agresivo que yo, tuvo más confianza. Solo queda felicitarle", prosiguió.

Ahora, el asturiano se centrará en sus próximas citas en Metz, Pekín, Shanghái, Moscú (donde defiende el título conseguido en 2016), Basilea o Viena y París. "Trataré de seguir enfocado en mi juego en el siguiente torneo y estar listo para la próxima batalla", concluyó.