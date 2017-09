Rafa Nadal y el referéndum de Cataluña: "Lo del 1 de octubre no debe celebrarse, es como saltarse un semáforo en rojo"

"Se tiene que hacer un esfuerzo para llegar a un entendimiento"

"Al que no le preocupe es que no tiene en mente a España, cómo es España"

Nadal, durante la final del US Open que el pasado domingo venció para sumar su 16º Grand Slam. Imagen: Reuters

Rafa Nadal, flamante campeón del US Open, se ha referido recientemente al proceso soberanista abierto en Cataluña y al referéndum de independencia que convocado para el próximo 1 de octubre. El tenista de Manacor se ha mostrado contrario a esta convocatoria, aunque también ha expresado su deseo de un entendimiento entre las partes afectadas. "No entiendo una España sin Cataluña. No me gustaría entenderla o verla", ha dicho.

Las declaraciones las ha realizado en El Mundo donde, fiel a su personalidad, ha hablado sin tapujos al respecto. "Creo que lo del 1 de octubre no se debería de producir porque, desde mi punto de vista, cada uno tiene que respetar las leyes y hay unas leyes que son las que son y uno no se puede saltar las leyes porque quiera saltárselas", ha empezado a explicarse.

"Yo no me puedo saltar un semáforo en rojo porque no me parezca correcto aquel semáforo. Y los que pretenden eso en Cataluña tienen que entenderlo", ha continuado reflexionando con esta metáfora vial como ejemplo.

Pero Nadal no se queda ahí. Profundiza en un asunto en el que, tiene claro, debería haber diálogo para llegar a un entendimiento que satisfaga a ambas partes. "No entiendo una España sin Cataluña. No me gustaría entenderla o verla. Entiendo que juntos deberíamos podernos entender, sin ninguna duda, y yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo para llegar a un entendimiento", dice un Nadal que ve que la independencia de Cataluña debilitaría a ambas naciones.

"Creo que somos, sin ninguna duda, más fuertes juntos que separados; tanto España es mejor con Cataluña como Cataluña es mejor con España, desde mi punto de vista", opina firme antes de añadir que Cataluña debería ser una preocupación para todos los españoles.

"Bueno, a todos nos debería preocupar; al que no le preocupe es que no tiene en mente a España cómo es España. Ésta es una realidad. Hay un conflicto, hay que solucionarlo. Es difícil, y no tiene una fácil solución, pero bueno... Yo le digo mi sentimiento. Me siento muy cercano a los catalanes, me siento muy español también", concluyó sus pensamientos al respecto.