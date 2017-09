Nadal: "No veo una España sin Cataluña o al menos no me gustaría verla"

12/09/2017 - 18:05

El tenista mallorquín Rafa Nadal ha asegurado este martes que entiende que "Cataluña está dentro de España" y que, por lo tanto, no ve "una España sin Cataluña" o al menos, ha asegurado, no le gustaría verla.

PALMA DE MALLORCA, 12 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios a su llegada al Aeropuerto de Palma, ha dicho que se siente "preocupado" con el "conflicto" y que considera que se tiene que solucionar aunque "de momento la solución es complicada o al menos no amigable" por lo que espera que "las cosas se enderecen".

"Me siento muy cercano a Cataluña" y evidentemente me siente español", ha dicho el tenista para luego añadir: "Entiendo que juntos somos mejores y más fuertes, que no por separado, y ojalá que podamos seguir para siempre, pero se ha llegado a una situación límite y para que las cosas se arreglen las dos partes tienen que poner de su lado".

Según ha dicho, Cataluña "no tiene que tomar decisiones unilaterales" y España tiene que hacer que Cataluña se sienta querida. "Que les queremos y que queremos que sean parte de lo que son, que es España", ha dicho.