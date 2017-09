Rafa Nadal suaviza sus críticas al referéndum independentista en Cataluña

"Mi razonamiento es otro, no el titular que ha salido", afirmó

Nadal dijo que la consulta era como saltarse un semáforo porque no te gusta

Rafa Nadal ha matizado sus declaraciones sobre el referéndum independentista del próximo 1 de octubre. Lo ha hecho a su llegada a Mallorca tras ganar el US Open. Preguntado al respecto de la consulta en El Mundo, el mallorquín afirmó que la consulta "no debía salir adelante", porque "es como saltarse un semáforo en rojo. Yo no puedo saltarme un semáforo en rojo porque no me guste el semáforo", afirmó aún en Nueva York. Pues bien, ya de regreso a España, ha afirmado que "como siempre se pone un titular agresivo. Es injusto porque mi razonamiento es otro, no el titular que ha salido", insistió.

En declaraciones a los medios a su llegada al Aeropuerto de Palma, ha dicho que se siente "preocupado" con el "conflicto" y que considera que se tiene que solucionar aunque "de momento la solución es complicada o al menos no amigable" por lo que espera que "las cosas se enderecen".

"Me siento muy cercano a Cataluña y evidentemente me siento español", ha dicho el tenista para luego añadir: "Entiendo que juntos somos mejores y más fuertes, que no por separado, y ojalá que podamos seguir para siempre, pero se ha llegado a una situación límite y para que las cosas se arreglen las dos partes tienen que poner de su lado".

Según ha dicho, Cataluña "no tiene que tomar decisiones unilaterales" y España tiene que hacer que Cataluña se sienta querida. "Que les queremos y que queremos que sean parte de lo que son, que es España", ha dicho.