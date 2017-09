Miguel Díaz (RFET), sobre la no renovación de Conchita: "No me gusta que se mezcle a los jugadores con esto"

18/09/2017 - 20:50

El presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz, ha afirmado que no le gusta que "se mezcle a los jugadores" con el asunto de la controvertida no renovación de Conchita Martínez como capitana de los equipos de Copa Davis y Copa Federación y ha anunciado que reunirá a la Junta Directiva de la RFET el próximo jueves para "analizar la situación".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Ni los jugadores ni nadie de la junta directiva tiene nada en contra de Conchita Martínez. Es un icono. El tenis español vive un momento espectacular. No me gusta que se mezcle a los jugadores con todo este asunto", comentó el máximo mandatario del tenis español en la presentación del IX Torneo Internacional Villa de Madrid en la Ciudad de la Raqueta.

El presidente estuvo acompañado en la mesa por los jugadores Javier Martí, Daniel Muñoz de la Nava y Alexei Popyrin; el presidente de la Federación Madrileña de Tenis, 'Tati' Rascón, y el fundador de la Ciudad de la Raqueta, 'Koki' Martí. También estuvo presente 'Vivi' Ruano, campeona de 11 'Grand Slams' y actual miembro de la Junta Directiva.

Miguel Díaz aprovechó la ocasión para anunciar que el jueves se producirá la primera reunión de la Junta Directiva tras la no renovación de Conchita. "He convocado una Junta Directiva el jueves en la que analizaremos todo lo ocurrido y estudiaremos el tema de la Copa Davis y la Copa Federación", sentenció el presidente, que no quiere pronunciarse hasta después de dicha reunión.

"Prefiero esperar al jueves. Después de la reunión saldrá nota de prensa e informaremos de todo", concluyó, sin aclarar si el jueves se conocerán a los nuevos seleccionadores o seleccionadoras.