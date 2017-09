Garbiñe Muguruza exhibe solvencia ante Monica Puig

Redacción deportes, 21 sep (EFE).- La española Garbiñe Muguruza exhibió solvencia ante la campeona de los JJ.OO. de Río, la puertorriqueña Monica Puig, al vencerla por 6-4 y 6-0 en su debut en el torneo Premier de Tokio, primer partido desde que alcanzó el puesto de número uno del mundo.

Después de dos semanas de inactividad desde que fue derrotada por la checa Karolina Pliskova en los octavos de final del Abierto de EE.UU. Garbiñe disputó de nuevo un partido, para vencer a Puig, su verdugo en Río, en menos de una hora.

De nada sirvieron los consejos del argentino Juan 'Nacho' Todero, entrenador de Puig. "Tienes que salir e imponer tus golpes, especialmente cuando te saque con el segundo servicio, si no, ella puede hacer maravillas desde el fondo", le dijo el rosarino a la puertorriqueña, 70 del mundo esta semana.

Muguruza, que salió con el muslo derecho vendado, por precaución, resolvió el encuentro con su tercer saque directo, y se enfrentará en cuartos de final contra la ganadora del encuentro entre la japonesa Kurumi Nara y la francesa Caroline García.

"Estoy muy contenta porque éste ha sido mi primer partido como número uno y porque la última vez que jugué con ella no salió nada de lo que quería en absoluto", dijo Muguruza en declaraciones facilitadas por su gabinete de prensa.

"Esta vez, pude encontrar una mejor manera de jugar y cómo vencerla, así que eso es algo que mejoré. Y, estoy feliz de estar de vuelta, siempre me gusta jugar en Tokio y en Asia. Siempre he tenido buenos resultados y estoy feliz de que este año vaya bien", añadió.

"Para ser honesta, nada ha cambiado por ser número uno", comentó sobre su actual posición. "Solo he estado una semana fuera desde el Abierto de Estados Unidos. Creo que en el papel es diferente. Sientes que eres la primera y que todo el mundo estará más relajado contigo. Pero, no estoy pensando que debería ganar fácilmente porque sea la número uno. Al final, tengo que estar lista y saber que cada partido va a ser más difícil ahora", añadió.

"Vine aquí para tratar de competir y entrenar al mismo tiempo. Es una especie de torneo de entrenamiento. Quiero venir aquí y competir en este torneo y entrenar fuerte también para el resto de lo que queda. Supongo que es sólo el cansancio de haber trabajado también en el gimnasio, y hacer entrenos más intensos, y también jugar el partido. Pero, no me molestó jugar el partido hoy. Era preventivo", puntualizó sobre su vendaje.

"Recuerdo que cuando jugamos ella lo hizo muy bien. Jugó un tenis increíble. Ese día realmente yo no jugué bien. Todo el crédito es para ella porque ella realmente jugó bien", recordó sobre su duelo contra Puig en los JJ.OO. de Río.

"Creo que he mejorado mucho también, estoy teniendo un buen año, estoy un poco más segura y sabía cómo salir y ser muy agresiva. Siempre estoy tratando de hacer mi juego así que probablemente la confianza, jugar mejor y sólo tomar las decisiones correctas en la pista, me ayudó hoy. Fue un partido apretado, especialmente el primer set. El segundo set, aunque no lo parezca, todos los puntos fueron duros", matizó Garbiñe.

"Creo que la mayor parte del inicio del partido fue difícil porque queríamos dominar. Luego, en el segundo set creo que aprendí a hacer mejor las cosas después del primer set y ella también cometió algunos errores más y tuve unos cuantos golpes ganadores. Fue un poco como esto para mí, creo que sólo había algunas diferencias", dijo.

En Tokio Garbiñe tiene ya asegurado salir como número uno una semana más, incluso si Pliskova, segunda favorita, que derrotó a la polaca Magda Linette, por 6-2 y 6-1, ganase el torneo.

La española juega en la capital de Japón, el primero de los cuatro torneos de la gira asiática que tiene previstos disputar, Wuham, Pekín, y el Masters de Singapur (22-29 de octubre), con un total de 280 puntos de defensa. En este último tiene ya plaza asegurada, tras ganar esta temporada los títulos en Cincinnati y Wimbledon.