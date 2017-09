España recibirá a Gran Bretaña en la Copa Davis y jugará contra Italia en la Copa Federación

20/09/2017 - 17:42

El equipo español de Copa Davis se enfrentará a Gran Bretaña en casa en la primera eliminatoria del Grupo Mundial de 2018, mientras que en la Copa Federación jugará contra Italia en la ronda inicial del torneo femenino de selecciones, de acuerdo al sorteo conjunto celebrado este miércoles en Londres.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La eliminatoria de Copa Davis se disputará del 2 al 4 de febrero en una ciudad española aún por determinar. En caso de ganar, España volvería a ser local en los cuartos de final contra el vencedor del Australia-Alemania.

Campeona de la competición en 2015, Gran Bretaña está liderada por Andy Murray, aunque este año no ha disputado ninguna de las tres eliminatorias jugadas por su país. Solo otros dos jugadores están entre los cien primeros del mundo: Kyle Edmund (45) y Aljaz Bedene (49), quien no puede jugar porque ya disputó el torneo con Eslovenia entre 2010 y 2012. El capitán Leon Smith tiene a su disposición también al ex número uno del mundo en dobles Jamie Murray (11), hermano de Andy.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en 1986, también en primera ronda del Grupo Mundial y con victoria británica en la localidad de Telford (4-1). De los catorce enfrentamientos previos, España ha ganado seis (1975, 1968, 1967, 1959, 1923 y 1922).

En la misma zona alta del cuadro, Francia recibirá a Holanda y Japón a Italia. El resto de eliminatorias serán Hungría-Bélgica, Serbia-Estados Unidos, Croacia-Canadá y Kazajistán-Suiza. Los cuartos de final se jugarán del 6 al 8 de abril y las semifinales del 14 al 16 de septiembre, coincidiendo con los 'play-offs'. La final está programada del 23 al 25 de noviembre.

En cuanto a la Copa Federación, España viajará a Italia para disputar la primera ronda del Grupo Mundial 2 que se jugará los días 11 y 12 de febrero en sede aún por determinar. Será el octavo enfrentamiento entre ambos países, el segundo en apenas dos años tras el 'play-off' de ascenso jugado en 2016 en Lleida con victoria española con un claro 4-0.

Italia cuenta actualmente con tres jugadoras entre las cien primeras del mundo, con Camila Giorgi a la cabeza en el número 69, junto a las veteranas Francesca Schiavone (80) y Roberta Vinci (84).Tras descender en 2016, Italia se ha mantenido este año en el Grupo Mundial 2 tras perder en primera ronda con la Eslovaquia (2-3) y ganar posteriormente a China Taipei (3-1).

Por su parte, España descendió del Grupo Mundial 1 tras caer en sendas eliminatorias jugadas como visitante ante la campeona y finalista del pasado año, respectivamente: la República Checa en Ostrava (3-2) y Francia en Roanne (4-0). El ganador disputará el 'play-off' de ascenso al Grupo Mundial 1 el 21 y 22 de abril, mientras que el perdedor jugará por la permanencia en las mismas fechas.