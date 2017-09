Muguruza: "Estoy decepcionada, no me he sentido fresca"

23/09/2017 - 11:39

La tenista española Garbiñe Muguruza, número uno del mundo, ha reconocido que está "decepcionada" tras caer en semifinales del Pan Pacific Open de Tokio, de categoría Premier y que se disputa sobre superficie dura, ante la danesa Caroline Wozniacki (6-2, 6-0), y ha asegurado que no se sentía "fresca".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Estoy decepcionada. Estaba deseando jugar a la final. Creo que ella jugó muy bien. Sacó mejor de lo que esperaba y golpeó un montón de 'aces'. También restó muy bien, apenas falló. Todo el mérito para ella hoy", declaró en rueda de prensa. "Ahora estoy decepcionada, pero, en general, fue un buen torneo para empezar en la gira en Asia. Aún quedan muchos partidos por jugarse", añadió.

Además, explicó que se veía falta de "energía" durante el duelo. "Hoy no me he sentido fresca. Luché todo lo que pude, pero me sentí débil de energía. Creo que ella jugó un gran partido y mi nivel no estuvo ahí, no metí los golpes buenos en los momentos importantes", manifestó.

Por otra parte, la hispano-venezolana restó importancia a la diferencia en el ranking WTA con su adversaria, número seis del mundo. "No importa mi ranking o el Carolina... Siempre va a ser un partido difícil entre nosotras, siempre va a ser una batalla. No siento que deba ganar todos los torneos a los que voy. Sólo quiero estar a mi mejor nivel", subrayó.

Muguruza pondrá este domingo rumbo a la ciudad china de Wuhan, donde debutará el martes por la noche ante la vencedora del duelo que protagonizarán este domingo la también española Carla Suárez y la ucraniana Lesia Tsurenko. Además, Muguruza no defiende puntos, ya que perdió en primera ronda el año pasado.