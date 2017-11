Judy Murray: "Tendrían que escuchar a jugadores para confeccionar calendario"

Valencia, 25 nov (EFE).- La entrenadora de tenis británica Judy Murray señaló, en una entrevista con EFE, que a la hora de confeccionar el calendario de la temporada se tendría que escuchar las demandas de los tenistas para evitar las numerosas lesiones de los mejores jugadores en los últimos años que han perjudicado a este deporte.

Murray se encuentra estos días en el club de Tenis Valencia, donde se celebra el BBVA Open Ciudad de Valencia, ofreciendo un clínic sobre su escuela de tenis para niñas llamado 'Miss Hits' en el que combina la diversión con el aprendizaje del tenis para fomentar la práctica de este deporte entre las niñas.

"El circuito masculino es tremendamente exigente y largo, con partidos al mejor de cinco sets en los Grand Slam y en la Copa Davis, lo que supone una gran desgaste físico y mental", explicó.

"Es necesario cambiar y revisar el calendario porque el pasado año fueron Rafa Nadal y Roger Federer los que estuvieron varios meses de baja y este año hay muchos 'top ten' que no han podido acabar desde el US Open. Deberían escuchar las demandas de los jugadores antes de hacer el calendario", sentenció.

Por ello, la madre del exnúmero uno Andy Murray, que ha sido uno de los jugadores que se ha perdido buena parte de la temporada por lesión, se mostró partidaria de variar el formato de la Copa Davis.

"Especialmente los hombres tiene un calendario muy largo, muy congestionado y los grandes jugadores, después de un Grand Slam, siempre tienen un bajón y es muy difícil que física y mentalmente estén en condiciones para jugar la Davis. Habría que modificar el calendario o que se celebrará cada dos años en vez de cada año", comentó.

La temporada que acaba de concluir ha permitido ver de nuevo a Rafa Nadal y Roger Federer en la cima del tenis masculino, repartiéndose los títulos de Grand Slam y luchando por el número uno, que finalmente acabó en manos del tenista español.

"Me ha sorprendido verlos ahí en algunos aspectos y en otros no. Me sorprendió porque ellos salían de lesiones largas y rápidamente han vuelto a lo más alto, pero por otro lado son jugadores que llevan muchos años en lo más alto, demostrando que son jugadores fantásticos y, especialmente Rafa, es un gran luchador", apuntó.

"Ambos tiene en común la pasión por el tenis y lo que hacen, sabiendo la exigencia y la competitividad que tienen no me ha sorprendido tanto", agregó.

Respecto al circuito femenino, Murray aseguró que tras la retirada de Serena Williams por su maternidad al principio de la temporada, hay varias jugadoras que luchan por el número uno, pero no ve a ninguna preparada para tomar su testigo como dominadora del circuito en los próximos años.

"Nadie puede ser dominante en los próximos años porque hay varias jugadoras que tienen un nivel similar. El tenis tiene que estar agradecido a alguien como Serena y Venus Williams o Sharapova y habrá un gran vacío cuando ellas se retiren hasta que llegué alguien de su nivel", afirmó.

Sobre la española Garbiñe Muguruza, que durante el año llegó a ostentar el número uno y que ganó Wimbledon, Murray dijo a Efe que considera que "aún es muy joven y tiene que aprender a vivir en lo más alto. Le falta aprender psicológicamente a serenarse para poder mantenerse de número uno".

La directora del torneo valenciano, Anabel Medina, acaba de ser nombrada capitana del equipo español de Copa Federación, un cargo que Murray ocupó con el combinado británico.

"Medina tiene mucha experiencia como jugadora y eso es muy importante para lidiar con un equipo. Cuando hay un capitán en el banquillo quieres que te entienda. Es importante saber qué decir y cómo decirlo a la jugadora. El mejor consejo que le puedo dar es que invierta tiempo en conocer a las jugadoras porque cada una es distinta", explicó al respecto.