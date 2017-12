Nadal se da de baja de la exhibición de Abu Dabi y Bautista le sustituye

23/12/2017 - 17:37

El tenista español Rafa Nadal no participará final en el Mubadala World Tennis Championship de Abu Dabi, torneo de exhibición que se disputa del 28 al 30 de diciembre y que iba a usar para comenzar la temporada, de cara a estar listo para el 2018, según confirmaron este sábado los organizadores, que han sustituido al balear por Roberto Bautista.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Lo siento mucho y estoy muy disgustado de anunciar que no competirá este año en el Mubadala World Tennis Championship. Esta habría sido mi novena participación en un torneo en el que me encanta jugar y que marca el comienzo de mi temporada", aseguró Nadal en la web del evento.

El actual número uno recordó que ha tenido "un duro 2017". "Necesito afrontar mi calendario de una forma diferente para estar listo. Por esta razón, tristemente he anunciado a los organizadores y ahora a vosotros los aficiones que no jugaré esta vez. Quiero realmente darles las gracias por su comprensión y envió un cariñoso y especial mensaje a mis fans de los Emiratos Árabes Unidos y de Abu Dabi en particular", añadió.

Nadal suele usar este torneo de exhibición en pista dura al aire libre para comenzar su año tenístico y preparar el Abierto de Australia. El año pasado, ante el belga David Goffin, logró su cuarta victoria.

La baja de Nadal ha provocado que los organizadores hayan invitado al castellonense Roberto Bautista, actual número 20 del mundo, para suplir su baja en lo que será su primera participación, uniéndose al asturiano Pablo Carreño como representante nacional en Abu Dabi. El serbio Novak Djokovic, el austriaco Dominic Thiem, el sudafricano Kevin Anderson y el ruso Andrey Rublev completan el cuadro