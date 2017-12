Carreño: "Este año mi nota subiría del 8, no me pongo un 10 porque puedo mejorar"

24/12/2017 - 11:40

El tenista español Pablo Carreño ha apuntado que, si tuviera que valorar su "año muy bueno" con una nota, esta "subiría del 8", añadiendo que no se pone un 10 porque "hay cosas que mejorar" y reconociendo que llegar a semifinales del último US Open fue algo "brutal" a la vez que "totalmente inesperado".

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El jugador asturiano comenzó el año 2017 en el puesto 30 del ranking mundial y lo cierra en el 10, un sobresaliente ascenso marcado por grandes resultados en el US Open y Roland Garros, el título ganado en Estoril e incluso su participación en la Copa de Maestros reemplazando al lesionado Rafa Nadal.

"Ha sido un año muy bueno. Si me tuviera que poner una nota subiría del 8, pero tampoco me pondría un 10 porque creo que todavía hay cosas que mejorar. Me he sorprendido un poco conmigo mismo. A principio de año no esperaba para nada estar entre los diez mejores del mundo y jugando la Copa de Maestros. Ha sido un poco de sorpresa. Desde principio de temporada los resultados fueron acompañando y las sensaciones eran muy buenas, pero llegar a semifinales del US Open fue algo totalmente inesperado", repasó Carreño en una entrevista concedida a Europa Press.

A pesar de su gran paso adelante, avisó de que todavía tiene "margen de mejora". "Obviamente son detalles, no a lo grande, pero sí algunos detalles que te puedan hacer mejorar en situaciones puntuales y momentos de presión. Eso me puede hacer subir un poco más en el ranking. Es complicado porque ya estoy muy arriba, pero todavía llegarán resultados", vaticinó de cara al inminente nuevo año.

Profundizando en esos aspectos mejorables, el gijonense, imagen promocional de Peugeot, explicó que tiene "detalles que pulir a nivel técnico, sobre todo en el saque que es lo que más marca la diferencia en el tenis actual", pero también "mentales porque para competir contra jugadorazos como Rafa (Nadal), Federer o Djokovic hay que tener confianza y creer que puedes ganarlos".

"Llegar a semifinales del US Open fue algo brutal, pero no llegó de golpe porque hice semifinales en Indian Wells, cuartos de final en Roland Garros... Fui mejorando poco a poco y en el US Open tuve una buena oportunidad de llegar a mi primera semifinal de 'Grand Slam', pero en una ronda así no hay nadie malo. No creo que fuera una oportunidad única, creo que podré volver a estar ahí", dijo sobre su mejor resultado del año.

"A RAFA NUNCA PUEDES DARLE POR MUERTO AUNQUE MUCHOS SE EMPEÑEN"

En cuanto al resto del circuito ATP, Carreño se rindió a la figura de Nadal y subrayó que del balear "no te puede extrañar nada porque ya ha demostrado muchas veces que es un fuera de serie y que nunca le puedes dar por muerto aunque muchos se empeñen".

"Ha vuelto a demostrar que es un extraterrestre ganando dos 'Grand Slams' y recuperando el número uno mundial. Tanto él como David (Ferrer) me han ayudado mucho a lo largo de mi carrera. He tenido la suerte de estar cerca de ellos, de coincidir en muchos torneos con ellos y solo estando a su lado ya se aprende. Y si aparte son buenos amigos, como lo son, aún son de más ayuda", agradeció a su compatriotas.

Además, Carreño comentó la plaga de lesiones que este año ha asolado a jugadores importantes del circuito y aclaró que "todos los años hay lesiones de jugadores, pero este año ha coincidido que han sido jugadores 'top' como Djokovic, Murray o Nishikori y eso ha hecho que se haga más notar".

"El calendario es muy apretado y no es fácil acabar la temporada igual que la empiezas. Que prueben cosas para acortar los partidos e innoven es bueno porque los deportes tienen que evolucionar. Tú puedes elegir jugar o no jugar un torneo, pero si quieres estar arriba o eres Federer, que juega cinco torneos y gana cuatro, o tienes que jugar bastantes semanas", reflexionó sobre la exigencia física de su deporte.

Por último, el asturiano se mostró ilusionado con la Copa Davis, que España abrirá en febrero contra Gran Bretaña. "Este año empezamos jugando en casa y ojalá que estemos todos. Por supuesto, si el capitán cuenta conmigo estaré ahí. He hablado varias veces con él y se le ve involucrado, con ganas de hacer las cosas muy bien y de volver a llegar lejos, de formar un equipo que vuelva a ganar la Ensaladera", finalizó sobre Sergi Bruguera.