Muguruza: "Estoy sorprendida de la reacción de mi cuerpo"

Madrid, 2 ene (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, que se retiró este martes del torneo de Brisbane (Australia) por calambres, atribuyó el problema a "la dureza del partido" y a las condiciones de calor y humedad, aunque se mostró "realmente sorprendida" por la reacción de su cuerpo.

"Las condiciones en Brisbane son muy diferentes a California. Pero creo que fue solo la dureza del partido. Muchos buenos 'rallies', muy intensos, mucho calor, humedad, y no sé... No me suelo acalambrar mucho, así que estoy realmente sorprendida de que hoy todo mi cuerpo reaccionara así", manifestó la número dos mundial al término del encuentro.

Muguruza abandonó cuando dominaba en el marcador por 7-5, 6-7 (3) y 2-1 ante la serbia Aleksandra Krunic. Era la primera cabeza de serie del torneo.

"Me sentí con problemas en el segundo set, cuando estaba 2-0 arriba. Empecé asentir calambres en las pantorrillas y pensé que con el partido podrían desaparecer. Pero fueron aumentando. Y luego me dieron calambres en una gran parte de mi cuerpo", explicó la española en conferencia de prensa.

"Hizo calor. Nunca pensé en retirarme hasta que no pude jugar", añadió.

"Saco de positivo que estábamos jugando muy buenos puntos. Ella estaba jugando muy bien. Me sorprendió su nivel, y especialmente cuando estaba perdiendo. Volvía muy fuerte. Fue un partido difícil. Sentí que estaba jugando a buen nivel, un buen partido", dijo.

Muguruza, que podía haber recuperado en Brisbane el número uno de la clasificación mundial que posee la rumana Simona Halep, no tenía previsto jugar más torneo hasta el Abierto de Australia.

"Creo que voy a evaluar qué opciones tengo ahora, tal vez jugar un poco más", manifestó.