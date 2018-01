Andy Murray se somete a una cirugía de cadera y espera volver en seis meses

El tenista británico llegaría para la temporada de hierba

Murray, en Wimbledon 2017. Imagen: EFE.

El escocés Andy Murray se ha sometido a una cirugía de cadera en Melbourne (Australia) y confía en poder volver a jugar este mismo año "en la temporada de hierba", según ha informado el mismo jugador en una de sus redes sociales.

"Hoy me he sometido a una exitosa cirugía de cadera en el hospital st. Vincent en Melbourne. Me gustaría dar las gracias al Dr. John O'Donnell y a todo el personal por cuidarme. Espero volver a la competición en la temporada de hierba. Gracias a todo el mundo por todos los buenos deseos y el apoyo en los últimos días. Voy a volver de esto", dice Murray.

Cuatro días después de anunciar su retirada para el Abierto de Australia, el exnúmero uno del tenis ha informado de su paso por el quirófano, después de haber estado dudando en seguir con la rehabilitación o tomar una medida más drástica como la cirugía.

Murray no ha vuelto a empuñar una raqueta desde que fue eliminado en cuartos de final de Wimbledon por el estadounidense Sam Querrey.

El escocés ya había sufrido una gran lesión en la espalda en 2013. Se sometió a una cirugía después del US Open y se perdió el final de la temporada, para volver en enero de 2014.