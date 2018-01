McEnroe: "El origen de muchas lesiones es creerte Federer y Federer sólo hay uno"

10/01/2018 - 13:53

"Sigo esperando a los jóvenes, nunca han tenido mejor oportunidad"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El extenista John McEnroe no da dos pronósticos sobre la nueva temporada sin una referencia obligada a los "muchos jugadores que tienen problemas físicos", circunstancia propia de la exigencia del circuito y que deja "la puerta abierta de par en par a jóvenes" y múltiples aspirantes a tomar el relevo en los 'Grand Slam', comenzando por el inminente Abierto de Australia.

En una conferencia telefónica con Europa Press y medios del resto de Europa, McEnroe ve una incógnita física sobre cada jugador por el que se le pregunta. Una realidad que golpeó de manera más cruda en 2017 a Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Milos Raonic o David Goffin, y de la que andan muy pendientes Rafa Nadal o Roger Federer.

Para el americano, el tenista profesional "fuerza al límite". "Los jugadores se exigen al máximo durante mucho tiempo y la lesión no puede ser una sorpresa. Son de cinco a 10 años sin descanso. Te ves mejorando, tienes la motivación de seguir entrenando pero entonces pueden llegar las lesiones", explica el ganador de siete 'Grand Slams' durante los años 80.

McEnroe va más allá en su reflexión buscando el origen a tanta lesión y señala al genio de Basilea. Para el extenista, Federer sabe estirar ese límite hasta lo "increíble" y muchos tenistas naufragan en el intento. "Murray, Federer, Nadal, Djokovic se han empujado hacia una delgada línea entre forzar hasta lograr el nivel que necesitas y lesionarte", afirma.

"Cada jugador es diferente, pero cada uno se ha empujado al límite, es de elogiar, y creo que el origen de que muchos jugadores pasen ahora más tiempo fuera de las pistas es porque vieron a Federer hacerlo con éxito. Creen que ellos pueden hacerlo, cuando es algo muy complicado de hacer porque Roger Federer sólo hay uno", añade, sobre el ganador de 19 'grandes'.

Los años no pasan en balde y la progresión de muchos tenistas acerca una nueva era que puede tomar forma en Australia, del 15 al 28 de enero. "Es difícil de creer que Federer siga jugando a este nivel a su edad, pero fue capaz de ganar en Australia el año pasado, quizá lo más increíble que he visto. Parece que tiene 25 años", apunta un McEnroe que formará parte de un equipo de comentaristas leyendas del tenis en Eurosport.

Tanto Eurosport 1 y Eurosport 2, además de la aplicación Eurosport Player, emitirán más de 350 horas en directo y exclusiva del estreno del 'Grand Slam' en 2018, donde el de Basilea defiende título. "Parece que no hay muchos rivales para él, pero las puertas están más abiertas que nunca para los jóvenes tenistas. Sigo esperando a ver quiénes serán esos jugadores", explica el norteamericano.

Mientras, al tenista español Rafa Nadal le da también todo el crédito siempre y cuando no tenga "problemas físicos". "Depende de cómo esté físicamente. Si está sano puede ganar, si no tendrá más problemas. No sé cómo está. Hay muchos jugadores que tienen problemas físicos. El año pasado estuvo sano, esa fue la diferencia", admite el que fuera número uno del mundo.

Para McEnroe, el balear es un luchador único. "El mejor partido del año pasado fue la final de Australia contra Federer. Fue una agradable sorpresa para el tenis verles jugar de nuevo. Durante el año se movió y sacó como hacía antes. Si te sientes sano es más sencillo trabajar al cien por cien, y él es el mejor luchando cada punto. Eso los rivales lo sienten", remarca.

Sin embargo, el neoyorquino prefiere una final distinta este año en Melbourne Park. McEnroe mira con buenos ojos un título para Dimitrov, Kyrgios o Zverev. "Dimitrov parece que está en el momento idóneo en juego, mentalidad y forma. Es la mejor ocasión de su carrera. Kyrgios es capaz de todo. Es el jugador con más talento en los últimos cinco o 10 años", confiesa.

"Con suerte veremos un periodo con los jugadores bien físicamente y con la nueva generación y el paso adelante de otros tenistas que se esperan. Ahora es una gran oportunidad. Las puertas están abiertas de par en par, hay más jugadores que pueden pensar que tienen una opción", termina un McEnroe que ve "una versión actual" de sí mismo en el joven canadiense Denis Shapovalov.