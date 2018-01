Kerber alza un título en Sídney dos años después

13/01/2018 - 11:51

La tenista alemana Angelique Kerber ha logrado este sábado el undécimo título de su carrera al imponerse en la final del torneo de Sídney (Australia), puntuable para la WTA, a la australiana Ashleigh Barty (6-4, 6-4).

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La exnúmero uno del mundo, ahora en el puesto 22 del ranking WTA, se mostró muy solvente en un primer set en el que se defendió de hasta cuatro bolas de 'break' y en el que consiguió la única rotura de la manga, en el quinto juego.

Ya en el segundo parcial, la germana comenzó rompiendo, pero la local respondió con un 'contrabreak' que mantuvo la tensión. El nuevo quiebre de Kerber en el séptimo juego fue suficiente para que esta cerrase el duelo en menos de una hora y cuarto de juego.

De esta manera, la de Bremen conquista el undécimo 'entorchado' de su carrera profesional, en el que relucen dos 'Grand Slam' -Abierto de Australia 2016 y US Open 2016-. Además, se trata del primer título de la alemana desde el Abierto estadounidense de 2016.

"Sienta muy bien ganar el primer título en mi primer torneo de este año. He tenido una gran semana y la final contra Ash no fue fácil. Siento que me estoy acercando a mi nivel de 2016", explicó Kerber tras el encuentro.

--RESULTADO.

Final.

Angelique Kerber (ALE) a Ashleigh Barty (AUS) 6-4, 6-4.