Muguruza: "Cada día me siento mejor"

Redacción deportes, 13 ene (EFE).- La española Garbiñe Muguruza declaró en la rueda de prensa previa al Abierto de Australia que cada día se siente "mejor" y que aunque llega un poco corta de partidos antes del primer Grand Slam, "nunca se sabe qué es mejor".

Muguruza debutará el próximo martes contra la francesa Jessika Ponchet, 260 del ránking y que ha recibido una invitación de la organización.

"Me siento mejor. Estoy entrenando todos los días y haciendo todo lo que puedo para recuperarme. Espero estar sin dolor para cuando empiece el torneo. Siempre quieres estar perfecta antes de un Grand Slam, pero nunca lo estás. Pero me siento mucho mejor cada día", dijo Muguruza.

"Es verdad, me gustaría haber jugado más partidos. Pero nunca se sabe cómo va a comenzar el año. Solo jugué dos partidos, pero creo que mi nivel fue bueno, aunque el físico no me acompaño", añadió.

La hispano-venezolana siguió hablando de la preparación.

"Nunca sabes lo que es mejor, pero con la experiencia que ya tengo no creo que necesite veinticinco partidos previos para llegar a Australia en la mejor forma", explicó.

Los problemas físicos de Muguruza en este inicio de temporada parece que están en vías de desaparecer.

"No soy una persona de tener muchos calambres, por eso fue un 'shock' lo que me ocurrió, no podía moverme. Es un poco agobiante, pero en estos días de entrenamientos me estoy encontrando mejor y espero que esos problemas no vuelvan", finalizó Garbiñe Muguruza.