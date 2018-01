Nadal: "Empiezo de cero, espero tener salud y ser competitivo"

13/01/2018 - 16:39

El tenista español Rafa Nadal, número uno del mundo, ha recordado que parte "de cero" la temporada a pesar de liderar el ranking ATP, y ha deseado que el año que empieza, en el que se estrenará de manera oficial en el Abierto de Australia, pueda "tener salud y ser competitivo", ya que llega preparado tanto "mental como físicamente".

MADRID, 13 (EUROPA PRENSA)

"Todo el mundo comienza de cero, y yo empiezo de cero otra vez. Empiezo una nueva temporada emocionante. Espero tener salud y ser competitivo, y, lo más importante, espero disfrutar del tenis un año más", declaró en la rueda de prensa previa a su comienzo en el torneo oceánico, este lunes ante el dominicano Víctor Estrella.

Además, afirmó que llega al primer 'Grand Slam' de la temporada con el mismo ánimo que el año pasado, cuando fue subcampeón ante el suizo Roger Federer. "Es imposible estar más motivado que el año pasado o que cualquier otro año. Si no estás lo suficientemente motivado para el Abierto de Australia, cien por cien motivado para disputar este torneo, probablemente no ames este deporte", indicó.

"Es la primera vez que estoy aquí sin jugar un partido oficial antes de esto; es una situación nueva para mí, pero me siento bien. Creo que tuve una buena semana y media de entrenamientos. Espero estar listo, me siento más o menos bien jugando", explicó.

Por otra parte, el balear afirmó que en estos meses se ha preparado para comenzar bien tanto "mental como físicamente" el año. "Ha sido una temporada larga y buena, sin jugar muchos torneos pero jugando muchos partidos", manifestó.

"Sí, tuve que parar durante un tiempo y empecé un poco más tarde de lo que esperaba. Necesitábamos más entrenamientos; comenzamos despacio, para estar más frescos, tanto mental como físicamente, y para hacer las cosas de la manera correcta. Eso es lo que tratamos de hacer", subrayó.

Por último, el manacorí expresó su confianza en su nuevo entrenador, Carlos Moyá, aunque todavía resuelve dudas con su tío Toni Nadal. "Si tengo algo que preguntar, se lo pregunto. Si tiene algo que decirme, me llama y me lo dice. No es una situación difícil, es una situación muy fácil", concluyó.