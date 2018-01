Nadal: "Estoy feliz de estar en tercera ronda después de estar un tiempo sin competir"

17/01/2018 - 12:27

El tenista español Rafa Nadal se mostró "feliz" por su sumar "una victoria importante" en su segundo partido en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y principalmente por estar ya en la tercera ronda "después de estar un tiempo sin competir" "Fue una victoria importante para mí porque Mayer es siempre un rival muy duro. Estoy feliz de estar aquí en la tercera ronda después de un tiempo sin competir", expresó Nadal en la pista tras su victoria en tres sets.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Posteriormente, en rueda de prensa, recalcó que no perdió su saque cuando servía para cerrar el partido porque estuviese "demasiado nervioso" o porque sintiese "demasiada tensión". "Él jugó un gran juego, con todos los restos dentro, muy largo y jugando muy agresivo, golpeando todas las pelotas con fuerza y con éxito", advirtió, aclarando que "quizás" su único debe en ese momento fue que podría haber "servido un poco mejor".

Ahora, se medirá por un puesto en octavos de final con el bosnio Damir Dzumhur, un tenista que en su opinión "ha mejorado mucho" desde que se vieran las caras en Miami en 2016, donde el manacorí tuvo que retirarse. "Es un rival duro, engañoso y que sabe cómo jugar al tenis muy bien", advirtió.

"Es un rival que no te va a dar nada. La única forma de ganarle es jugar a un ritmo más alto que el suyo e intentar jugar agresivo y poner la máxima intensidad posible. Espero estar listo para que esto suceda", añadió.

Para este partido está previsto que suban las temperaturas. "Lo único que espero, si las condiciones son extremas, es que la organización ponga el techo porque creo que es un tema de salud. Incluso aunque me guste jugar con calor, cuando es demasiado, se convierte en peligroso para la salud", comentó.

Por otro lado, preguntado por el comité de jugadores que podría estar cogiendo más fuerza ante la ATP o la ITF, Nadal indicó que lo dejó en su momento "por razones personales" y porque no se sentía "cómodo". "No quiero hablar mucho de esto, pero es bueno que los jugadores hablen entre ellos sobre lo que queremos y lo que no, no sobre unión o no unión. Sólo hablar sobre las cosas que están bien en el circuito y las que pueden ser mejores, eso es todo", zanjó.