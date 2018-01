Una errática Muguruza se despide en segunda ronda de Melbourne ante Hsieh

18/01/2018 - 16:37

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza protagonizó la nota más negativa de la jornada de la 'Armada' en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, tras caer eliminada este jueves en la segunda ronda ante la taiwanesa Hsieh Su-wei, mientras que Albert Ramos fue el único que pudo unirse a Rafa Nadal y Pablo Carreño en la tercera ronda y ahora se citará con Novak Djokovic.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La de Caracas, tercera cabeza de serie, se despidió pronto del primer 'grande' del año, al que llegó con no demasiada preparación por culpa de los problemas musculares que le obligaron a abandonar en Brisbane y Sidney y no pudo con una sólida rival que se impuso en dos mangas por 7-6(1), 6-4.

Bajo las altas temperaturas, la actual campeona de Wimbledon, cuartofinalista el año pasado en Melbourne, no ofreció su mejor tenis y siempre estuvo a remolque de la asiática, 82 del mundo y exnúmero uno en dobles. Muguruza terminó el partido con más de 40 errores no forzados, más de la mitad con su 'drive', un lastre que, unido a que tampoco tuvo su mejor día con el servicio, facilitaron las cosas a Hsieh, que tras dos horas logró la tercera victoria de su carrera ante una 'top 20'.

Las cosas comenzaron bien para la hispano-venezolana, que rompió el primer servicio de la taiwanesa, pero fue un espejismo porque no sujetó los suyos y se vio rápidamente abajo 5-2. Sin embargo, cuando peor estaba el panorama reaccionó para igualar el partido y, tras salvar una bola de set con 6-5, alcanzar un 'tie-break' donde su rival no dio opciones (7/1).

A la tercera cabeza de serie le tocaba remontar, pero su saque --firmó cuatro de sus cinco dobles faltas en la segunda manga-- no acudió al rescate, sobre todo el segundo servicio, con el que fue presa fácil de Hsieh, cuyo tenis ortodoxo y mayor solidez le terminaron por dar el pase por cuarta vez en su carrera individual a una tercera ronda de un 'Grand Slam'.

Muguruza no aprovechó su opción de rotura nada más iniciarse el segundo parcial y que le habría puesto más 'cómoda' en la pista y la asiática no perdonó para dejar casi sentenciado el partido (5-2). La de Caracas hizo otro amago de reacción para recuperar una rotura y ponerse 5-4 tras salvar una bola de partido, pero a la taiwanesa no le tembló el pulso.

A la baja de la tres del mundo se unió la de Lara Arruabarrena, por lo que la grancanaria Carla Suárez se queda como única superviviente española en el cuadro. La tenista vasca no pudo meterse por primera vez en la tercera ronda de un 'grande' tras perder ante la checa Barbora Strycova por 6-3, 6-4.

La guipuzcoana ofreció demasiados resquicios al saque (10 bolas de rotura) que la vigésima cabeza de serie no desaprovechó, aunque la española tuvo opciones, sobre todo en el primer set. Así, con 3-3, no supo sacar partido a sus tres opciones de 'break' y posteriormente Strycova rompió y pudo hacerse con la manga. En la segunda, la centroeuropea salvó un peligroso 0-40 de inicio y a partir de ahí dominó para poner un 5-2 que ya no pudo levantar Arruabarrena.

ALBERT RAMOS SE CITA CON DJOKOVIC

En el cuadro masculino, Albert Ramos se clasificó para la tercera ronda por primera vez en Melbourne Park tras otra sólida victoria frente al estadounidense Tim Smyczek, al que derrotó por 6-4, 6-2, 7-6(2) para citarse con el serbio Novak Djokovic por estar en octavos.

El tenista catalán estuvo muy firme con el saque, que no concedió en ninguna ocasión y con el que sólo cedió tres bolas de su rotura al americano, que apenas pudo inquietar cuando el español jugó con su primer servicio, con el que sólo perdió cuatro puntos.

Ramos sacó adelante con solvencia las dos primeras mangas y en la tercera se encontró con más resistencia de Smyczek, que tras salvar dos 0-40 gozó de un 15-40 que de haberlo aprovechado habría llevado el partido a un cuarto parcial. El barcelonés salvó el escollo y sentenció en el 'tie-break' su billete.

Ahora, tendrá un duro rival en la figura de un Novak Djokovic que vivió un intenso partido con el francés Gael Monfils, su primer gran examen tras su vuelta al circuito y que superó con buena nota pese a perder el primer set.

'Nole' no pudo contener al parisino, que se adjudicó la primera manga por 6-4, pero tras igualar el partido, fue superior. Monfils aún batalló en el cuarto set, donde tuvo cuatro bolas de 'break' para ponerse 3-2 arriba, aunque el exnúmero uno del mundo superó el momento y luego no desperdició el suyo.

El pase de Ramos fue la única noticia positiva en el cuadro masculino tras las eliminaciones de Fernando Verdasco y Guillermo García López, con especial sorpresa en la del primero, que no pudo con el alemán Maximilian Marterer.

El jugador madrileño, verdugo de Roberto Bautista, rozó los 70 errores no forzados ante un rival, que estuvo más equilibrado en su juego y que no acusó los nervios pese a jugar por segunda vez en su carrera un 'Grand Slam' tras hacerlo el año pasado en Nueva York, donde cayó en su debut.

Por su parte, el albaceteño plantó cara antes de quedar apeado en la segunda ronda tras caer ante otro de los cabezas de serie, el checo Tomas Berdych, decimonoveno y que se impuso en cuatro parciales por 6-3, 2-6, 6-2, 6-3 tras dos horas y media.

--RESULTADOS.

-HOMBRES.

ALBERT RAMOS (ESP/N.21) a Tim Smyczek (USA) 6-4, 6-2, 7-6(2).

Tomas Berdych (RCH/N.19) a GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ (ESP) 6-3, 2-6, 6-2, 6-3.

Maximilian Marterer (ALE) a FERNANDO VERDASCO (ESP) 6-4, 4-6, 7-6(5), 3-6, 6-3.

-MUJERES.

Hsieh Sun-wei (TAW) a GARBIÑE MUGURUZA (ESP/N.3) 7-6(1), 6-4.

Barbora Strycova (RCH) a LARA ARRUABARRENA (ESP) 6-3, 6-4.