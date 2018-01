Carreño sobrevive al bombardeo de Muller y Suárez remonta a Kanepi para estar en octavos de Melbourne

19/01/2018 - 14:54

Los tenista españoles Pablo Carreño y Carla Suárez se clasificaron para los octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de superar este viernes dos duros partidos ante el luxemburgués Gilles Muller y la estonia Kaia Kanepi, respectivamente.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El jugador asturiano, décimo cabeza de serie, tuvo nervios de acero para deshacerse del poderoso sacador, al que acertó a controlar para imponerse en casi tres horas y media en cuatro sets por 7-6(4), 4-6, 7-5, 7-5 y citarse con el croata Marin Cilic, sexto cabeza de serie.

Carreño, que ya había sido eliminado por Muller en Melbourne, en 2015, tenía ante sí un duro examen frente a un rival muy peligroso en pista dura, principalmente por las pocas concesiones que da con el servicio. Y apenas se las dio al gijonés, pero este además de aprovechar los pocos resquicios que tuvo, también le cerró la puerta al resto al luxemburgués.

El tenista español sobrevivió a un auténtico 'bombardeo' por parte de su oponente, que firmó 40 saques directos y llegó a conectar un total de 74 ganadores. Sin embargo, fue mucho más sólido y sacó un beneficio excelente a las cuatro bolas de 'break' de las que gozó, las mismas que Muller.

Casi una hora tardó en definirse el primer parcial, decidido en una 'muerte súbita' donde Carreño mostró mucho temple para adjudicárselo y dar un primer golpe al partido. Pero Muller replicó con su única rotura del encuentro nada más iniciarse el segundo y con esa ventaja fue infranqueable para igualar el partido.

El partido se iba a decidir por detalles y eso fue lo que sucedió en los dos siguientes sets. El asturiano mostró la madurez que le ha dado alcanzar el 'top 10' mundial y supo gestionar muy bien el encuentro, siempre aferrado a su efectividad con el servicio.

El once del mundo salvó una bola de rotura nada más iniciarse la tercera manga y cuando parecía que habría otro 'tie-break', fue capaz de igualar un 40-15 y apoyado en un gran revés a dos manos llevar a los nervios a su rival que dejó escapar el saque y el set.

Muller no se fue del encuentro, pero fue el español el que tuvo la primera gran oportunidad de cerrar, con otro 'break' que le dejó 5-3 y saque. No lo aprovechó y aún así pudo encontrar la paciencia para volver a tener una oportunidad que no perdonó para evitar un incómodo 'tie-break' y meterse por primera vez en la cuarta ronda de Melbourne.

CARLA SUÁREZ REMONTA

Junto al tenista asturiano, en el cuadro femenino, también alcanzó los octavos de final la canaria Carla Suárez, que se mantiene como única superviviente española del cuadro femenino tras remontar a la estonia Kaia Kanepi y derrotarla por 3-6, 6-1, 6-3.

La de Las Palmas se medía a una oponente que siempre le crea complicaciones y que en el primer parcial fue como un 'huracán' en la pista. La tenista báltica comenzó arrolladora, sobre todo con su 'drive', y apoyada en 16 ganadores se llevó un primer set donde cogió una ventaja inicial muy cómoda de 5-1.

Pero Suárez no se vino abajo y tuvo paciencia a la espera de que su rival bajase su efectividad desde el fondo. Y así sucedió, los 'winners' pasaron a ser errores no forzados y la española, sólida, no lo desaprovechó para encadenar ocho juegos consecutivos.

El partido cambió plenamente y pasó del 1-1 del segundo parcial a marcharse al tercero y definitivo con 'break' de ventaja ya para la grancanaria. Con ventaja, su académico tenis fue mucho más fiable que la potencia de Kanepi, que concedió cuatro roturas en la cuarta manga para entregar el pase a octavos a la española que buscará los cuartos ante otra estonia, Anett Kontaveit, que dio una de las sorpresas al apear a la letona Jelena Ostapenko, campeona de Roland Garros.

--RESULTADOS.

-HOMBRES.

Tercera ronda.

PABLO CARREÑO (ESP/N.10) a Gilles Muller (LUX) 7-6(4), 4-6, 7-5, 7-5.

-MUJERES.

Tercera ronda.

CARLA SUÁREZ (ESP) a Kaia Kanepi (EST) 3-6, 6-1, 6-3.