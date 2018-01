Marbella "se volcará" con el equipo español de Copa Davis en su eliminatoria contra Gran Bretaña

23/01/2018 - 17:52

La ciudad malagueña de Marbella "se volcará" con el equipo español de Copa Davis que jugará en las instalaciones del Club de Tenis Puente Romano su primera eliminatoria del Grupo Mundial de la competición ante Gran Bretaña.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"No puede ser una mejor ocasión para Marbella con un evento deportivo de la talla de esta eliminatoria. Tenemos un magnífico equipo y estoy convencida de que Marbella se volcará con él, supone un gran orgullo acogeros", señaló Ángeles Muñoz, que acudió este martes al Consejo Superior de Deportes (CSD), donde Sergi Bruguera anunció su equipo para este cruce.

La primera edil confesó que para la localidad era "un gran orgullo" recibir al combinado nacional. "Desde el principio de nuestra candidatura sabíamos que Marbella podría ofrecer lo mejor. La Davis es uno de los eventos más importantes y de los que más cariño despierta en la gente", expresó.

"Además, es una oportunidad para que en febrero se vean las condiciones maravillosas y las mucha alternativas que poseemos para disfrutar de la ciudad. Tenemos mucha ilusión y contamos con unas excelentes instalaciones. Os vais a encontrar como en casa y con la gente volcada, aunque también la colonia de británicos que hay y que no se va a quedar atrás", sentenció.

Por su parte, el tenista Feliciano López, presente en el acto y uno de los convocados por Bruguera, recalcó que era "un momento muy ilusionante para todos". "Hace muchos años que no se juega la Davis en España y me alegro mucho que sea en Marbella. No soy objetivo, soy un fan de Marbella, voy mucho y es una ciudad magnifica. Seguro que será un éxito, el año que jugamos allí creo que fuimos campeones", indicó en referencia a la eliminatoria jugada entonces en Puerto Banús en 2009 ante Alemania.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz, espera una "eliminatoria apasionante". "Marbella lo reúne todo para que sea un éxito. La han tomado con mucha ilusión, como la que tenemos en la RFET y seguro que será un éxito", admitió el dirigente que sabe que Gran Bretaña en "un rival muy complicado" al que tratará de batir como "gran potencia" que son.