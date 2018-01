Federer acecha el número uno mundial de Nadal tras su vigésimo 'Grand Slam' en Australia

29/01/2018 - 11:34

El tenista suizo Roger Federer podría recuperar en breve el número uno en el ranking mundial de la ATP después de su triunfo en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y quedarse muy cerca del español Rafa Nadal, que cayó en los cuartos de final de la cita.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Tras levantar su vigésimo trofeo de 'grande', el de Basilea defendió con éxito su título de 2017, mientras que el balear no pudo igualar o mejorar la final del año pasado, aunque al alcanzar los cuartos se aseguró continuar en el trono de la clasificación algunas semanas más.

Los dos tenistas están separados por 155 puntos y Federer podría volver al primer puesto en el mes de marzo cuando se disputen los torneos de Acapulco (México) y Dubai, de categoría 500.

Nadal juega en el primero y, según informó la ATP, el 5 de marzo perderá los 300 puntos logrados el año pasado tras perder la final ante el estadounidense Sam Querrey, lo que podría favorecer a Federer, que en el emirato no sumó demasiado porque fue sorprendido por el ruso Evgeny Donskoy en la segunda ronda, sólo cedería 45.

Sin embargo, todo está a expensas de que el helvético, que fue número uno por última vez el 4 de octubre de 2012, decida o no jugar en Dubai y si no acepta la invitación, entonces el español sólo necesitaría llegar a las semifinales en el torneo mexicano. Si el de Basilea juega, le bastaría con conquistar el título, pero cualquier otro resultado no le valdría si el balear gana en Acapulco.

Por otro lado, la víctima de Federer en la final de Australia y verdugo de Nadal en cuartos, el croata Marin Cilic, asciende al tercer puesto, su mejor clasificación, mientras que el búlgaro Grigor Dimitrov cierra el 'top 4'. El asturiano Pablo Carreño, octavofinalista en el primer 'Grand Slam' del año, vuelve al 'top 10' cerrándolo.

--CLASIFICACIÓN DE LA ATP A 29 DE ENERO.

1. (1) RAFAEL NADAL (ESP)9.760 puntos.

2. (2) Roger Federer (SUI) 9.605.

3. (6) Marin Cilic (CRO) 4.960.

4. (3) Grigor Dimitrov (BUL)4.630.

5. (4) Alexander Zverev (ALE) 4.610.

6. (5) Dominic Thiem (AUT) 4.060.

7. (7) David Goffin (BEL)3.460.

8. (9) Jack Sock (USA)2.880.

9.(10)Juan Marín del Potro (ARG) 2.815.

8. (9) Stan Wawrinka (SUI) 3.060.

10.(11)PABLO CARREÑO (ESP) 2.705.

.../...

21.(22)ALBERTO RAMOS (ESP) 1.925.

23.(21)ROBERTO BAUTISTA (ESP) 1.845.

37.(38)FELICIANO LÓPEZ (ESP)1.295.

39.(33)DAVID FERRER (ESP)1.280.

40.(40)FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.260.

69.(71)GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ (ESP) 755.