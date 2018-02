Bautista: "Mentalmente no he manejado bien las situaciones de tensión"

2/02/2018 - 22:15

El tenista español Roberto Bautista lamentó su derrota este viernes en Copa Davis al no manejar "bien las situaciones de tensión" ante Cameron Norrie, quien sacó el 1-1 para Gran Bretaña en la eliminatoria de primera ronda del Grupo Mundial que se está disputando en Marbella.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Mentalmente no he manejado bien las situaciones de tensión", reconoció el castellonense, que vio cortada una racha de cinco victorias en la Davis, pese a apuntarse los dos primeros sets ante un Norrie debutante en la competición.

Bautista no pudo hacer bueno el primer punto logrado por Albert Ramos, ante Liam Broady, y cedió en cinco sets (4-6, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2). "Siempre molesta perder un partido así y más por equipos. He jugado demasiado defensivo. Los dos primeros sets han sido muy duros y he corrido más de la cuenta. Se me ha escapado la ventaja y me han atacado un poco los nervios", apuntó.

Ramos no tuvo un partido fácil a pesar de sacar el triunfo en tres sets (6-3, 6-4, 7-6(6)). "Esto es Copa Davis, todos los partidos son muy complicados y no hay rival fácil porque siempre hay más presión. Tenísticamente no he jugado muy bien, pero mentalmente he estado muy fuerte", apuntó.