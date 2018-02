Roberto Bautista: "Cuando uno da todo no se puede pedir nada más"

Marbella (Málaga) 2 feb (EFE).- Roberto Bautista señaló este viernes, tras ceder ante el británico Cameron Norrie en Copa Davis después de cuatro horas y un minuto, que "cuando uno da todo no se puede pedir nada más".

Afectado por la derrota que supuso el 1-1 en la primera jornada del enfrentamiento España-Gran Bretaña, Bautista comentó que se había puesto "más tenso de lo normal", tras ceder el dominio en el tercer set.

"He jugado dos sets muy duros al principio, quizás muy defensivo, he hecho muchos metros y corrido mucho. Después de perder la ventaja en el tercer set me he puesto más tenso de lo normal", dijo el castellonense. "Esto es la Copa Davis y he jugado con más tensión y eso me ha afectado en el rendimiento físico".

"Está claro que es un momento difícil", aceptó el número dos del equipo español. "Una derrota así en un torneo individual me afectaría seguro, pero jugando por equipos te sienta peor", afirmó.

"Podía haber dado mejor nivel de tenis. He luchado hasta el final y cuando uno da todo no se puede pedir nada más", resumió Bautista.