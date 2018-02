Djokovic se somete a una pequeña intervención en el codo

3/02/2018 - 18:54

El tenista serbio Novak Djokovic ha anunciado a través de su perfil de Instagram una intervención quirúrgica en el codo, tras las molestias que lleva acarreando durante los dos últimos años, y que le obligó a parar seis meses la pasada temporada.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Llevo acarreando esta lesión desde hace dos años. La temporada pasada me tomé seis meses libres para volver completamente recuperado, pero todavía tengo dolores", reconoce el exnúmero uno mundial en su cuenta de Instagram.

Por ello, el de Belgrado decidió pasar por quirófano. "Decidí junto a mi equipo que probaría nuevos métodos después de acabar el Abierto de Australia, y hace un par de días decidí someterme a una pequeña operación. Parece que estoy en el camino correcto para recuperarme totalmente", apunta.

El balcánico, que cayó derrotado ante Hyeon Chung en octavos de Melbourne, se muestra tranquilo, aunque no ha puesto fecha a su regreso a las pistas. "Siempre he cuidado mi cuerpo, y gracias a ello he tenido años muy buenos en el circuito. Soy muy optimista y tengo ganas de empezar la recuperación para volver al lugar que más amo: la pista", concluye.