Nadal apadrina la inauguración de la Clínica MAPFRE de Medicina del Tenis en Madrid

5/02/2018 - 15:40

El tenista español Rafa Nadal, número uno del mundo, ha apadrinado este lunes la inauguración de la Clínica MAPFRE de Medicina del Tenis en Madrid, un centro especializado en el que los deportistas tendrán acceso a programas de tratamiento de lesiones, podología, biomecánica, rehabilitación o preparación física y dietética.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El balear ha sido el encargado de cortar la simbólica cinta con el que se abre el centro médico, dirigido por el doctor Ángel Ruiz-Cotorro y que se une al ya existente en Barcelona desde 2009. Al acto han asistido, entre otros, el consejero delegado territorial de Mapfre Iberia, José Manuel Inchausti, o el propio doctor Ruiz-Cotorro.

Inchausti destacó que por el centro pasan diariamente "más de 1.000 pacientes que le hacen un lugar de referencia en la sanidad privada madrileña". "Las manos del doctor Cotorro y de su equipo son una referencia mundial en este deporte, como puede confirmar el número uno del mundo, Rafa Nadal", indicó, recalcando que esperan convertir el centro "en una referencia de la medicina del deporte".

Por su parte, el doctor Ruiz-Cotorro señaló que las modificaciones en el mundo del tenis les han obligado a adaptarse a nuevas lesiones de los deportistas. "Ha habido cambios de materiales, de raquetas, de cordajes... La velocidad de la pelota ha aumentado, los jugadores han tenido que mejorar mucho físicamente, y evidentemente esto no ha sido gratis; este precio lo están pagando los jugadores en forma de lesiones", manifestó.

"Ante una necesidad muy clara, teníamos que dotar al mundo del tenis de unos servicios médicos a la altura de los jugadores. Y es una altura impresionante", añadió sobre la creación del nuevo centro y antes de agradecer el apoyo de Nadal en su nueva andadura. "Rafa es un amigo. Le conocí con 14 años y siempre ha estado en los que yo le he necesitado. Que esté aquí dignifica el acto", expuso.

Por último, Nadal destacó el "gran proyecto" de MAPFRE. "Era una necesidad que en Madrid hubiera una clínica del deporte. Estáis en las mejores manos; aparte de ser unos apasionados de lo que hacen tienen la experiencia para tratar a la gente de la manera que lo merecen. He tenido la suerte de contar desde pequeño con Ángel y su equipo; desgraciadamente, nos hemos visto más veces de las que nos hubiese gustado, pero también hemos vivido situaciones agradables", afirmó.

"A cualquier hora siempre está disponible. No tengo que nombrar todas las veces que han cambiado cosas para atenderme en situaciones extremas", dijo. "El tenis español no podría tener un mejor compañero de viaje. Quiero agradecer el apoyo que siempre me ha dado MAPFRE, a mí y al tenis español", concluyó.