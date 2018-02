Anabel Medina: "Veo a todas las chicas con muchas ganas y eso me hace estar más tranquila"

6/02/2018 - 17:52

La capitana del equipo español de la Copa Federación, Anabel Medina, reconoció que el ver a sus jugadores "con muchas ganas e ilusión" le hace estar "más tranquila" de cara a su debut en su nuevo puesto de este próximo fin de semana ante Italia "Nervios habrá seguro y el fin de semana generará tensión por la competición en sí, pero estoy muy contenta y con mucha ganas, y veo a todas las chicas con muchas ganas e ilusión y eso me hace estar más tranquila", señaló Medina en declaraciones facilitadas por la RFET.

La torrentina recordó que le "gusta mucho la Copa Federación". "Me gusta jugar por equipos y siempre que he podido lo he hecho. Ahora estar como capitana es un sueño hecho realidad", se sinceró la nueva responsable del equipo femenino.

Para Medina, "la diferencia" entre su nuevo puesto y el de jugadora es que en este último "solamente" se tenía que "dedicar a entrenar sola", mientras que como capitana lo debe "tener todo controlado". "Somos un equipo de 17 personas y tengo que estar atenta a todo y a que las jugadoras y el 'staff' estén bien. Es un poco diferente, pero la verdad es que me está gustando bastante", añadió

Finalmente, celebró haber empezado "muy bien" la primera toma de contacto con la pista de Chieti. "Las sensaciones son buenas y el pabellón es acogedor. La pista está un pelín blanda, pero es normal porque la terminaron hace tres días y durante la semana y el sábado y el domingo estará ya más dura y bien", aclaró.