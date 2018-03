Djokovic: "Cuando entre a la pista quiero sacar lo mejor de mí mismo y ganar"

10/03/2018 - 18:32

El tenista serbio Novak Djokovic ha asegurado que "quiere recuperar confianza" y sacar lo mejor de sí mismo para buscar victorias en el torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada y segundo torneo para el exnúmero uno desde el Abierto de Australia.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Cuando entre a la pista quiero sacar lo mejor de mí mismo y ganar. Lo único que quiero es tratar de recuperar la confianza, ganar ritmo en la pista. He jugado sólo cuatro partidos en nueve meses, así que busco empezar a jugar sin dolor de nuevo", explicó el de Belgrado, a vueltas con la lesión en el codo por la que estuvo sin jugar la pasada campaña desde Wimbledon.

Esta será su décimo tercera participación en Indian Wells donde ya ha ganado cinco veces (2008, 2011, 2014, 2015, 2016), aunque ahora llega con otras expectativas. "Obviamente las expectativas son diferentes. No llego como el año pasado o hace dos, esta vez es realmente diferente no sólo por el ranking, también porque no he jugado partidos", señaló.

"Me sometí a una operación después de Australia y todavía ha pasado poco tiempo, pero la recuperación fue realmente bien, así que espero que pueda empezar este torneo lo más sano posible y empezar a despegar", declaró un Djokovic que se medirá en su debut al japonés Taro Daniel después de esa "pequeña intervención" que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante siete semanas.

A sus 30 años, Djokovic sabe que Indian Wells es uno de los escenarios donde mejor rinde y a pesar de la derrota del año pasado ante el australiano Kyrgios se muestra con confianza. "Teniendo en cuenta mis resultados aquí en el pasado, este es uno de mis escenarios favoritos para jugar", finalizó.