Muguruza: "Ya llegué a la montaña, hay que construir una casita"

22/03/2018 - 14:13

La tenista español Garbiñe Muguruza, doble ganadora de 'Grand Slam', ha explicado que su carrera "ya no es una escalada" porque ya llegó a la "montaña" cuando alcanzó el número uno mundial, así que su objetivo actual es "construir una casita" en esa cima que le permita mantenerse en la élite.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Ahora quiero asentarme, quiero verme siempre durante los próximos años ahí, siendo una de las mejores o la mejor si puede ser, pero ya no es una escalada, ya no es esa montaña, ya llegué, hay que construir una casita", comparó Muguruza en declaraciones a la revista 'Glamour' que recoge Europa Press.

La de Caracas explicó que mantenerse en los más alto "es lo más difícil", sobre teniendo en cuenta que "la carrera de un tenista puede durar diez años". "Y en esos diez años tienes que ser lo más maduro posible, cometer los menos errores posibles", añadió.

Casi dos años después de ganar su primer 'grande' en París, Muguruza siente que ha pasado "una eternidad" desde aquel logro. "Soy diferente, no muy diferente, pero sí he vivido cosas tan intensas después del Roland Garros, que fue como un 'shock'", relató, explicando en qué ha cambiado su vida.

"Pasas más tiempo sola y el ambiente te exige tener un cierto saber estar. Es que no hay espacio para ser irresponsable, hoy no quiero, hoy no tal. No, no, tienes que ser realmente ordenada y profesional. No solo en la pista, sino en lo que haces fuera también", recalcó.