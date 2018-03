Roger Federer-Thanasi Kokkinakis: horario y dónde ver el partido del Miami Open

El tenista suizo y número uno del mundo, Roger Federer, debutará este sábado 24 de marzo en el Miami Open, segundo Masters 1.000 de la temporada tenística, ante el joven australiano Thanasi Kokkinakis.

EN DIRECTO | Federer vs Kokkinakis

Horario del Federer-Kokkinakis: ¿a qué hora se juega el partido?

El Federer-Kokkinakis se disputará no antes de las 21:00 horas en el tercer turno de la jornada del sábado, detrás del A. Zverev (GER) vs D. Medvedev (RUS) y del femenino entre S. Halep (ROU) vs [30] A. Radwanska (POL).

Televisión del Federer-Kokkinakis: ¿dónde ponen el partido?

El partido entre el suizo Roger Federer y el australiano Thanasi Kokkinakis se podrá ver en en la plataforma de pago Movistar+, a través del canal Movistar Deportes 2 (dial 56).