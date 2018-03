Dura bronca entre Verdasco y Kokkinakis por los gritos de un hincha: "¡¡Es mi puto padre!!"

El español pedía que expulsaran al espectador que lo molestaba

Entonces Kokkinakis reveló que la persona a la que se refería era su padre

Kokkiakis y Verdasco en plena discusión. Imagen: Tenis TV

El tenista español Fernando Verdasco y el australiano Thanasi Kokkinakis mantuvieron anoche una dura discusión a propósito durante el partido que midió a ambos en el Masters 1000 de Miami.

Después de varias protestas, Verdasco reclamó al juez de silla que expulsara a un espectador que le molestaba cuando, al fallar el primer saque, se disponía a ejecutar el segundo. El asunto derivó en un cruce de tensiones entre ambos rivales, momento en el que Kokkinakis confesó a Verdasco que de la persona de la que estaban hablando no era un espectador normal. Era su padre.

"¿Qué espectador? ¿El del sombrero? ¡Es mi papá!", le dijo Kokkinakis a Verdasco. El español corrigió a su rival. "¡No! Me refiero al otro", le comentó señalando a un espectador distinto del que, supuestamente, le estaba hablando el australiano.

Kokkinakis entonces se dio cuenta de que no había error, de que los dos estaban hablando de la misma persona. "¡Es mi puto papá! No te está insultando", insistió el tenista australiano, lo que provocó la reacción de Verdasco. "Lo siento, pero incluso si es tu padre no puede hablar entre cada saque. Sabes cómo funciona esto", afirmó.

Después de la discusión, ambos volvieron a la pista. Finalmente Verdasco se llevó el partido. Acabado el partido, los dos se saludaron de forma fría.

Así fue la secuencia: